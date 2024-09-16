СК: офицеры военного представительства Минобороны подозреваются в получении взяток в особо крупном размере

В Москве два офицера военного представительства Министерства обороны России — Иван Популовский и Григорий Зорин — подозреваются в получении взяток в особо крупном размере. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Иван Популовский — начальник военного представительства 4924 Минобороны, а Григорий Зорин — его подчиненный. В задачу военных представительств входит проверка качества и приемка военной продукции на предприятиях.

По версии следствия, в 2021 году представители двух предприятий (ЗАО «Торговый дом «Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности» и ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции») вступили в сговор с Популовским и Зориным с целью «ослабления контроля при осуществлении приемки товаров» и ради иных привилегий при исполнении гособоронзаказа в обмен на получение взятки — и все это в рамках исполнения контракта на поставку электропродукции и кабеля на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей.



За это в 2021–2024 годах Популовский и Зорин получили взятки на общую сумму свыше 11 миллионов рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.



Оба фигуранта признали свою вину; их причастность к другим аналогичным преступлениям устанавливается.

Сегодня также стало известно о еще одном громком уголовном деле, связанном с хищениями у Минобороны: в Красноярске был задержан глава ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков по факту хищения при строительстве центра управления связи.