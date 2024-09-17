Экс-начальник отдела полиции Пикалево после гонки с ГИБДД остался без должности, но с правами

Дело о пьяном заезде бывшего начальника отдела полиции Пикалево в Ленобласти ходило кругами и вернулось к исходу. Должность экс-полицейскому сохранить не удалось, а вот с правами помогли сроки давности. В понедельник, 16 сентября, мировой суд прекратил за истечением срока давности материалы дело о лишении водительских прав бывшего начальника отдела полиции Пикалево Дениса Ковалева, сообщает 17 сентября 47News. История длилась с прошлого сентября, когда он отказался остановиться по требованию инспекторов ГИБДД, а когда все же был задержан, медосвидетельствование показало состояние алкогольного опьянения.

Вечером 9 сентября 2023 года в Пикалево проходил рейд «Нетрезвый водитель», работали сотрудники отдельного спецбата № 2 из Петербурга. На въезде в Пикалево инспекторы заметили Ford Focus и попытались остановить для проверки, но водитель на указания не отреагировал. Началась погоня, в которой «Форду» удалось уйти. Однако сотрудники ГИБДД успели пробить по базе номер и узнать, что машина оформлена на полицию. В отделе за Ковалевым тоже пришлось побегать, а потом тот принялся убалтывать коллег: «Давайте сейчас по-хорошему. Мужики, вам решать, давайте договоримся. Городок маленький, и мы его реально держим. И держим хорошо». Но «по-хорошему» не вышло. На следующий день Ковалева уволили. Он пытался восстановиться в должности через суд, но, по данным 47news, проиграл.

А вот с лишением прав история закрутилась. По информации издания, материалы ушли мировому судье, однако вызванный врач, который проводил медосвидетельствование, неожиданно не смог вспомнить, сколько раз «продувал» Ковалева. По правилам должны проводить два исследования с интервалом в 20 минут. В итоге акт медосвидетельствования суд как доказательство не принял.