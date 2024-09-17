Каштан на Лиговском считает, что вот-вот начнётся лето

Некоторые растения поверили в то, что зимы не будет, и пошли на второй круг. Каштан во дворе на Лиговском проспекте, 212, готовится зацветать и выпустил новые побеги, заметил фотограф «Фонтанки»
Недавно петербуржцы на севере города заметили цветущие сирень и мальву. Это неудивительно, климатическое лето в Петербурге до сих пор не закончилось. Первая половина сентября стала самой тёплой в истории наблюдений. За последние дни много раз фиксировались температурные рекорды, в том числе сегодня.
17 сентября — последний день жары. Уже завтра станет заметно прохладнее.