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    Каштан на Лиговском считает, что вот-вот начнётся лето

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    Некоторые растения поверили в то, что зимы не будет, и пошли на второй круг. Каштан во дворе на Лиговском проспекте, 212, готовится зацветать и выпустил новые побеги, заметил фотограф «Фонтанки» 17 сентября.

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    Недавно петербуржцы на севере города заметили цветущие сирень и мальву. Это неудивительно, климатическое лето в Петербурге до сих пор не закончилось. Первая половина сентября стала самой тёплой в истории наблюдений. За последние дни много раз фиксировались температурные рекорды, в том числе сегодня.

    17 сентября — последний день жары. Уже завтра станет заметно прохладнее.

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