Лето не спешит прощаться

Фото: Михаил Огнев / "Фонтанка.ру" Поделиться Поделиться





Аномально жаркая погода сохраняется на европейской части страны уже несколько недель. В северных городах - Мурманске, Северодвинске, Санкт-Петербурге — второй раз в сезоне зацвела сирень. В Москве дневная температура ни разу с начала сентября не опускалась ниже 21 градуса. А дефицит осадков привёл к тому, что на большей территории ЦФО установился наивысший класс пожарной опасности — пятый. Об этом 13 сентября рассказывает центр «ФОБОС».



В четверг отступил на восток антициклон, который долгое время удерживал на Русской равнине ясную погоду. Стали формироваться разрозненные кучево-дождевые массивы. Но уже в пятницу очаг высокого давления снова усиливается и теснит облачность к западной границе страны, так что воздух продолжит прогреваться.



На Северо-Западе и в средней полосе преобладающая дневная температура — плюс 24-29 градусов. В Заполярье столбики термометров дотянутся до 20-25 градусов. А в эпицентре зноя, на юге страны, - 30-35 градусов. С высокой долей вероятности рекорды будут побиты в Петербурге, Твери и Мурманске (для столицы Заполярья это будет уже седьмой рекорд за месяц). В Москве после обеда ожидается до 28 градусов, притом что суточный максимум для 13 сентября — 27,4 градуса.

В ближайшие дни картина почти не изменится. В воскресенье в средней полосе и на Северо-Западе 22-27 градусов, на юге 27-32. Подробный прогноз погоды на выходные в Петербурге читайте на «Фонтанке».

И только на Кольский полуостров пробьются прохладные воздушные массы, и дневная температура понизится до 13-18, но это все равно выше нормы.

До середины следующей недели в Центральной России будет солнечно, преимущественно сухо и по-прежнему аномально жарко: в Москве - средиземноморские 25-26 градусов.



В целом на планете минувшее Лето стало самым жарким за всю истории наблюдений. По данным службы изменения климата Copernicus (C3S), созданной Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды, август 2024 года разделил первую строчку в списке самых тёплых августов с августом 2023 года: средняя температура воздуха на поверхности земли составила 16,82 градуса, что на 0,71 градуса выше среднего показателя за август 1991–2020 годов. Также август 2024 года оказался на 1,51 градуса теплее, чем бывало в доиндустриальный период, и стал 13-м месяцем за 14-месячный период, когда средняя глобальная температура приземного воздуха превысила на 1,5 градуса доиндустриальный показатель, отмечает "ФОБОС".

