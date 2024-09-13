Петербург обновит температурные рекорды в эти выходные. Подробный прогноз погоды

Петербург ждёт рекордно теплый уик-энд. Управление погодой в регионе возвращает себе антициклон. На этот раз, усиливаясь с востока, он будет рассеивать облака, прекратит дожди и поднимет температуру на уровень рекордно высоких отметок. В такой ситуации сегодня и в субботу в городе на Неве ожидается обновление суточных рекордных максимумов. Возможно это и в воскресенье, но в этот день значение рекорда выше, и вероятность такого события не столь велика. Об этом 13 сентября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.