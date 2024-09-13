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Город Общество Петербург обновит температурные рекорды в эти выходные. Подробный прогноз погоды

Петербург обновит температурные рекорды в эти выходные. Подробный прогноз погоды

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1 комментарий

Петербург ждёт рекордно теплый уик-энд. Управление погодой в регионе возвращает себе антициклон. На этот раз, усиливаясь с востока, он будет рассеивать облака, прекратит дожди и поднимет температуру на уровень рекордно высоких отметок. В такой ситуации сегодня и в субботу в городе на Неве ожидается обновление суточных рекордных максимумов. Возможно это и в воскресенье, но в этот день значение рекорда выше, и вероятность такого события не столь велика. Об этом 13 сентября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в пятницу, облачно с прояснениями, в начале дня местами возможны небольшие дожди. Днём — +25…+27 °С. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы. Рекорд 2023 года составляет +24,6 °С.

В субботу переменная облачность, без осадков. Ночью — +15…+17 °С, днём — +25…+27 °С. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы. Рекорд 1955 года — +24,7 °С.

В воскресенье переменная облачность, без осадков. Ночью — +14…+16 °С, днём — +25…+27 °С. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы. Рекорд 1955 года — +26,6 °С.

По предварительному прогнозу, новая неделя в Петербурге продолжится солнечной и сухой погодой, с температурой, близкой в рекордным максимумам, термометры покажут +25…+27 °С.

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Комментарии
1
Су Люк Ын
13 сентября 2024, 10:38
каков же Позор! при Мне такогового не Было!
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