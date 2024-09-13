Уходящий атмосферный фронт и гребень антициклона в Петербурге разделят день на две части

В Петербурге снова пасмурное утро, но снова оно не мешает температуре расти.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 сентября в городе облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, ветер умеренный. Воздух прогреется до 24–26 градусов.
Как сообщает центр «ФОБОС», небольшими дождями в первой половине дня отметится уходящий атмосферный фронт, а затем на погоду окажет влияние усиливающийся с востока гребень антициклона. В облаках появятся прояснения, дожди прекратятся, а температура воздуха будет расти, и столбики термометров пойдут на штурм очередного, второго подряд, суточного рекордного максимума. Сегодняшний рекорд (плюс 24,6 градуса) установлен в прошлом году. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы
В выходные, по данным СЗ УГМС, будет преимущественно без осадков и на градус-другой жарче, чем сегодня.