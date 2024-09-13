Уходящий атмосферный фронт и гребень антициклона в Петербурге разделят день на две части

В Петербурге снова пасмурное утро, но снова оно не мешает температуре расти.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 сентября в городе облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, ветер умеренный. Воздух прогреется до 24–26 градусов.

