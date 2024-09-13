Очередной рекорд тепла зафиксирован в Петербурге. И возможен ещё один

В Петербурге в четверг, 12 сентября, был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха — это уже третий в сентябре такой рекорд, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
Теперь максимум для 12 сентября составляет плюс 25,6 градуса, что на 0,1 градуса выше прежнего достижения 2012 года.
«И это не окончание рекордно тёплой погоды — сегодня в Северной столице возможен еще один рекорд тепла», — отмечает Леус.
Напомним, ночь 10 сентября была рекордной, она повторила показатель 1967 года (плюс 15,9 градуса). А сутки стали самыми теплыми в Петербурге для 10 сентября за всю историю наблюдений. Ещё один экстремум был зафиксирован ночью 12 сентября.