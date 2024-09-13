Очередной рекорд тепла зафиксирован в Петербурге. И возможен ещё один

В Петербурге в четверг, 12 сентября, был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха — это уже третий в сентябре такой рекорд, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Теперь максимум для 12 сентября составляет плюс 25,6 градуса, что на 0,1 градуса выше прежнего достижения 2012 года.