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    Очередной рекорд тепла зафиксирован в Петербурге. И возможен ещё один

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге в четверг, 12 сентября, был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха — это уже третий в сентябре такой рекорд, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

    Теперь максимум для 12 сентября составляет плюс 25,6 градуса, что на 0,1 градуса выше прежнего достижения 2012 года.

    «И это не окончание рекордно тёплой погоды — сегодня в Северной столице возможен еще один рекорд тепла», — отмечает Леус.

    Напомним, ночь 10 сентября была рекордной, она повторила показатель 1967 года (плюс 15,9 градуса). А сутки стали самыми теплыми в Петербурге для 10 сентября за всю историю наблюдений. Ещё один экстремум был зафиксирован ночью 12 сентября.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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