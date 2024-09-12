Облака в Петербурге помогли новому рекорду. Дальше погоду изменит антициклон

Минувшей ночью в Санкт-Петербурге погода снова поставила рекорд — она стала самой теплой ночью для 12 сентября. Температура достигла 17,9 градуса, перекрыв показатель 1955 года (16,6 градуса). «Но это все ожидаемо, так как очень теплая воздушная масса, да и облаков полно», — сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем канале.

А вчерашняя суточная температура — ровно плюс 20 градусов — стала второй после рекорда 1932 года (20,2 градуса).



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Сейчас атмосферный фронт завис над западом Ленинградской области, на восток он пока не уходит. Поэтому в Петербурге сегодня и завтра местами возможны осадки, но, скорее всего, они будут совсем небольшими.

