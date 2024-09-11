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Город Пока вы спали, в Петербурге был поставлен погодный рекорд. И скоро будут новые

Пока вы спали, в Петербурге был поставлен погодный рекорд. И скоро будут новые

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2 комментария

В Петербурге чуть больше чем за сутки зафиксировано несколько рекордов. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 11 сентября рассказывает об особенностях вчерашней и сегодняшней погоды.

Максимальная температура днем 10 сентября в городе не стала рекордной и даже не смогла перекрыть показатель 2019 года (плюс 26,8 градуса), хотя отметку в 26 градусов преодолела. В итоге вчерашний день стал третьим в ряду самых теплых 10 сентября за весь ряд наблюдений.

Однако погодные рекорды не ограничиваются дневным максимумом. Есть еще ночь и среднесуточный показатель. И здесь всё интереснее.

Ночь 10 сентября выдалась очень тёплой, она повторила рекорд 1967 года (плюс 15,9 градуса). А сутки стали самыми теплыми в Петербурге для 10 сентября за всю историю наблюдений.

«Среднесуточная температура воздуха +20,9 градусов превысила вчера рекорд 2019 года сразу на 0,7 градуса и становится вторым значением в истории города с температурой суток выше +20 градусов. Кстати, в том теплом 1883 году температура суток остановилась на отметке +19,8 градуса», — отмечает Колесов.

И ещё один рекорд. Ночь 11 сентября с температурой плюс 17,5 градуса тоже стала самой теплой в истории наблюдений в Петербурге для этой даты. Рекорд 2019 года (плюс 17,0 градуса) ушёл на второе место.

Пока в Петербурга стало немного прохладнее из-за циклона. Но с пятницы, по прогнозу, опять начнётся очень теплый период до 25–26 градусов, и, по словам Колесова, рекорды ещё будут.

Сегодня же к нам подошёл атмосферный фронт. Однако он продолжает упираться в антициклон, поэтому дождь хоть и пройдёт местами, но будет совершенно незначительный.

«Можно даже сказать, что будет без существенных осадков. Но дождя в Санкт-Петербурге не было уже 8 дней, поэтому пора бы и смочить территорию», — отмечает синоптик.

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Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды Рекорд погоды Александр Колесов
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Комментарии
2
282408812
11 сентября 2024, 12:13
Колхозикам дожди в период уборки урожая вовсе не нужны. А кому без них скучно - полезайте под душ.
Kirill77
11 сентября 2024, 12:03
да, с такой сухой погодой и остатки грибов закончатся 🤔
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