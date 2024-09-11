Облачная спираль меняет погоду в Петербурге

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Циклон подошёл ближе, и в Петербурге стало прохладнее, возможны осадки.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 сентября в городе переменная облачность, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Воздух прогреется до 21–23 градусов.



Сегодня регион краем свой облачной спирали заденет циклон, выходящий на запад Скандинавии. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие дожди и продолжится понижение дневных температур. В Ленинградской области — 21–26 градусов. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».



В четверг местами кратковременные дожди, 22–24 градуса. В пятницу — на один градус теплее.

