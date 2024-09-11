Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

3 м/c,

вос.

 757мм 61%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,11
EUR 100,50
Какие сейчас стипендии
Пожар на Крестовском
Проект «Образование»
Некрасов и Петербург
Будущее «Кавголово»
Атака на Москву
Как живут студенты в СПб
Что будут строить в Петербурге
Рейтинги «Фонтанки»
Город Облачная спираль меняет погоду в Петербурге

Облачная спираль меняет погоду в Петербурге

3 360
1 комментарий

Циклон подошёл ближе, и в Петербурге стало прохладнее, возможны осадки.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 сентября в городе переменная облачность, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Воздух прогреется до 21–23 градусов.

Сегодня регион краем свой облачной спирали заденет циклон, выходящий на запад Скандинавии. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие дожди и продолжится понижение дневных температур. В Ленинградской области — 21–26 градусов. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В четверг местами кратковременные дожди, 22–24 градуса. В пятницу — на один градус теплее.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
triton1977
11 сентября 2024, 08:45
Вчера - особенно под вечер - "духота" висела, в силу теплого солнечного дня)) Сегодня у нас с утра довольно сумрачно, с явно "дождевой облачностью", официально в Приморском сейчас +18.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Образцовые кварталы» готовы к отопительному сезону на 100%
10 сентября, 18:00
Новости компаний
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Новости компаний
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
ТОП 5
Новости компаний
«Образцовые кварталы» готовы к отопительному сезону на 100%
10 сентября, 18:00
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
GloraX представил архитектурную концепцию нового проекта в Казани
10 сентября, 16:05
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20
GloraX приобрел 60 га в Нижнем Новгороде под проект КРТ
9 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» вернет процент по потребительскому кредиту
9 сентября, 17:00
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00