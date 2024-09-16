Сложные процессы и последний рекорд. Синоптик рассказал, когда первый циклон включит осень

Погода в Петербурге постепенно поворачивает к осени. Тем не менее ещё один температурный рекорд возможен, но он будет последним в этом периоде, пишет главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале .

В атмосфере происходят сложные преобразования: один антициклон над Финляндией пополняет другой основной, располагающийся над европейской территорией России. А между ними завис атмосферный фронт с плотной облачностью, да еще и с северо-восточным ветром. Поэтому стало немного прохладнее, чем в выходные дни. Никаких рекордов сегодня не будет. Но так и предполагалось: исторические экстремумы для 15 и 16 сентября достаточно высокие.

А вот завтра ветер снова повернет к югу, а облака уйдут. И появятся все условия для ещё одного температурного рекорда. Максимум для 17 сентября в Петербурге зафиксирован в 2001 году, и он невысокий — всего 23,3 градуса.

«Но это будет последний рекорд для этого периода, так как уже с 18 сентября ветер снова поворачивает к западному, северо-западному направлению, и начинается постепенное похолодание», — отмечает Колесов.

Погоду в регионе продолжит определять антициклон, но станет больше облаков. А осадков почти не ожидается. Ближайший циклон приблизится к Петербургу, предположительно, только в начале следующей недели — к 23–24 сентября.



«Продолжаем его ждать, а то уж очень сухо везде», — пишет Колесов.



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