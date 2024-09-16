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    Переход от лета к осени: прогноз погоды на эту неделю в Петербурге

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Начавшаяся неделя в Петербурге ознаменует собой начало постепенного перехода от летних к осенним синоптическим процессам. Об этом 16 сентября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В понедельник и вторник антициклон ещё сохранит тёплую и сухую погоду. В среду регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, однако на фоне высокого давления дождей он не принесёт, но заметно понизит температуру. В последующие дни погодой вновь будет управлять антициклон, но на этот раз скандинавский, наполненный холодными воздушными массами.

    Сегодня, в понедельник, облачно с прояснениями, без осадков. Днём +22…+24 °С. Ветер восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

    Во вторник переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15 °С, днём +24…+26 °С. Ветер юго-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

    В среду переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15 °С, днём +20…+22 °С. Ветер западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

    В четверг переменная облачность, без осадков. Ночью +11…+13 °С, днём +19…+21 °С. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

    В пятницу переменная облачность, без осадков. Ночью +12…+14 °С, днём +19…+21 °С. Ветер западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

    По предварительному прогнозу, в субботу похолодание продолжится, но вероятность дождей по-прежнему будет невелика. Днём термометры покажут +16…+18 °С.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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