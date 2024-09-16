Переход от лета к осени: прогноз погоды на эту неделю в Петербурге

Начавшаяся неделя в Петербурге ознаменует собой начало постепенного перехода от летних к осенним синоптическим процессам. Об этом 16 сентября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В понедельник и вторник антициклон ещё сохранит тёплую и сухую погоду. В среду регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, однако на фоне высокого давления дождей он не принесёт, но заметно понизит температуру. В последующие дни погодой вновь будет управлять антициклон, но на этот раз скандинавский, наполненный холодными воздушными массами.