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    Погода в Петербурге успела побить температурный рекорд еще до обеда

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    Сентябрь продолжает устанавливать температурные рекорды в Петербурге. Последний, по прогнозам, «летний» день в городе присоединился к этой когорте еще до полудня.

    «С чувством выполненного долга сообщаю, что экстремум максимальной температуры для 17 сентября перекрыт», — написал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. На 11:26 в Петербурге наблюдалось +23,7 градуса, и воздух продолжает прогреваться. Предыдущий же рекорд для этой даты составлял +23,3 градуса.

    Солнце успело нагреть город до облаков, которые приближаются с запада. Облачность, как ожидается, будет проходить через Петербург во второй половине дня. Сегодняшний день, по прогнозам синоптиков, станет последним по-летнему жарким — в городе ждут до +24–26 градусов.

    В последующие дни температура воздуха начнет снижаться. На неделе погода еще будет относительно теплой — до +20 градусов, а вот к выходным станет еще прохладнее. Но дождей все еще не обещают.

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