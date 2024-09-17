Погода в Петербурге успела побить температурный рекорд еще до обеда

Сентябрь продолжает устанавливать температурные рекорды в Петербурге. Последний, по прогнозам, «летний» день в городе присоединился к этой когорте еще до полудня.
«С чувством выполненного долга сообщаю, что экстремум максимальной температуры для
Солнце успело нагреть город до облаков, которые приближаются с запада. Облачность, как ожидается, будет проходить через Петербург во второй половине дня. Сегодняшний день, по прогнозам синоптиков, станет последним по-летнему жарким — в городе ждут до
В последующие дни температура воздуха начнет снижаться. На неделе погода еще будет относительно теплой — до