Погода в Петербурге успела побить температурный рекорд еще до обеда

Сентябрь продолжает устанавливать температурные рекорды в Петербурге. Последний, по прогнозам, «летний» день в городе присоединился к этой когорте еще до полудня.



«С чувством выполненного долга сообщаю, что экстремум максимальной температуры для 17 сентября перекрыт», — написал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. На 11:26 в Петербурге наблюдалось +23,7 градуса , и воздух продолжает прогреваться. Предыдущий же рекорд для этой даты составлял +23,3 градуса .