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Город Последний день лета в Петербурге. Завтра погода изменится

Последний день лета в Петербурге. Завтра погода изменится

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Вторник, 17 сентября, обещает стать последним днём долгого «лета». Температура может поставить рекорд. А уже завтра станет заметно прохладнее

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе переменная облачность, без осадков, ветер слабый. Воздух днем прогреется до 24–26 градусов.

Синоптическую ситуацию в регионе формирует гребень антициклона. Вытянувшись с востока, он сохранит погоду сухой и уменьшит количество облаков, что позволит солнечным лучам активно прогревать воздушные массы. давление будет меняться мало и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Сегодня в Петербурге возможно обновление очередного, уже шестого в сентябре, суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Для 17 сентября он составляет 23,3 градуса и установлен в 2001 году, напоминает в своем канале ведущий специалист центра Михаил Леус.

В среду ожидается 20–22 градуса, а в четверг не больше 21. Оба дня — переменная облачность, без осадков.

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