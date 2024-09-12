Невский проспект оказался снова перекрыт после крестного хода

В честь празднования Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского главный проспект Петербурга перекрывали с самого утра, движение по нему должны были восстановить ближе к часу дня.
Проезд по Невскому в данный момент разрешен только для общественного транспорта и экстренных служб, движение для остальных горожан возможно только по пересекающим проспект улицам.
Судя по «Яндекс Картам», движение до сих пор перекрыто на Дворцовой набережной, набережной реки Мойки, Петровской набережной, Сампсониевском мосту и Финляндском проспекте до площади Военных медиков.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», встало движение на Обводном канале и Измайловском проспекте.
Сервис «Яндекс Пробки» говорит о том, что средняя загруженность дорог Петербурга днем составила
Наиболее загруженные магистрали в середине дня: Московское шоссе в обе стороны (
Сегодня в Петербурге прошел крестный ход, приуроченный