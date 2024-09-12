Невский проспект оказался снова перекрыт после крестного хода

В честь празднования Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского главный проспект Петербурга перекрывали с самого утра, движение по нему должны были восстановить ближе к часу дня. К 15 часам дорога снова оказалась пуста, на 17:00 ситуация не сильно изменилась, о чем свидетельствуют видовые камеры «Фонтанки».

Фото: скриншот, видовая камера «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Проезд по Невскому в данный момент разрешен только для общественного транспорта и экстренных служб, движение для остальных горожан возможно только по пересекающим проспект улицам.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Судя по «Яндекс Картам», движение до сих пор перекрыто на Дворцовой набережной, набережной реки Мойки, Петровской набережной, Сампсониевском мосту и Финляндском проспекте до площади Военных медиков.

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Как сообщает корреспондент «Фонтанки», встало движение на Обводном канале и Измайловском проспекте.

Фото: скриншот приложения «Яндекс Навигатор» Фото: скриншот приложения «Яндекс Навигатор» Поделиться Поделиться





Сервис «Яндекс Пробки» говорит о том, что средняя загруженность дорог Петербурга днем составила 4 балла , что на один балл больше, чем обычно. К вечеру пробки выросли до 7 баллов — на два балла больше, чем обычно в это время в четверг. Продержатся они, по прогнозу, еще 2 часа .

Наиболее загруженные магистрали в середине дня: Московское шоссе в обе стороны ( 6–7 баллов ), Невский проспект в обе стороны ( 7 баллов ), проспект Славы — Народная улица к Московскому ( 6 баллов ). Неожиданно плотное движение сейчас на Кубинской улице — Митрофаньевском шоссе. Загруженность магистрали в центр — 8 баллов , что на шесть баллов выше обычного.



Сегодня в Петербурге прошел крестный ход, приуроченный 300-летию перенесения мощей Александра Невского. Также в городе на высшем уровне идет встреча с представителями стран БРИКС, проводится Петербургский международный форум объединенных культур.