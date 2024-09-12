Невский проспект перекроют до середины дня

Центр Петербурга 12 сентября будет частично закрыт для транспорта в связи с празднованием Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. В ближайшие часы перекроют Невский проспект.

С 8:00 до 13:30 будет закрыто движение по участку Невского проспекта от дома 175 до площади Александра Невского и на самой площади. До 9:30 там еще будут пускать общественный транспорт, после — уже нет. А в 10 часов утра Невский перекроют от площади Александра Невского до Казанской улицы. Движение пустят только в 12:30. Также с 8:00 до 12:30 будет закрыта улица Александра Невского от Херсонской улицы до Невского проспекта.