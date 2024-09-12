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Власть Путин выступит на Петербургском международном форуме объединенных культур

Путин выступит на Петербургском международном форуме объединенных культур

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Президент России Владимир Путин 12 сентября выступит на Петербургском международном форуме объединенных культур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Да», — ответил Песков на вопрос корреспондента ТАСС о том, примет ли Путин участие в форуме.

Сегодня Путин работает в Северной столице. Он проводил встречу со представителями стран БРИКС, курирующими вопросы безопасности. Также президент России встретился с главой МИД КНР Ван И. По данным РИА Новости, обсуждались вопросы, касающиеся взаимовыгодного партнерства между странами.

«Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем носят взаимовыгодный, равноправный характер на протяжении многих, многих лет», — сказал Владимир Путин.

О том, что происходило на Форуме объединенных культур накануне, читайте в материале «Фонтанки».

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