В Петербурге началась встреча Путина с представителями стран БРИКС. Видео

Президент России Владимир Путин встретился с представителями стран БРИКС в Петербурге. Официальное мероприятие со странами, курирующими вопросы безопасности, началось в Константиновском дворце. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Кремля.
Кремль. Новости
Судя по официальным кадрам, Путин зашел в зал Дворца конгрессов и поприветствовал представителей стран БРИКС. Также российский лидер обменялся рукопожатием с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.
«Знаю, что вчера вы активно и продуктивно поработали, обсудили актуальные аспекты развития ситуации в мире, вопросы глобальной и региональной стабильности. Это уже 14-я по счёту встреча, которая проводится в подобном формате в рамках БРИКС», — сказал президент России во время своего приветствия.
Встреча с представителями стран БРИКС проходит в Северной столице с 10 по 12 сентября.
Ранее Сергей Шойгу анонсировал некоторые темы, которые планировалось обсуждать на высоком уровне.