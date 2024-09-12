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    В Петербурге началась встреча Путина с представителями стран БРИКС. Видео

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    Президент России Владимир Путин встретился с представителями стран БРИКС в Петербурге. Официальное мероприятие со странами, курирующими вопросы безопасности, началось в Константиновском дворце. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

    Кремль. Новости

    Судя по официальным кадрам, Путин зашел в зал Дворца конгрессов и поприветствовал представителей стран БРИКС. Также российский лидер обменялся рукопожатием с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

    «Знаю, что вчера вы активно и продуктивно поработали, обсудили актуальные аспекты развития ситуации в мире, вопросы глобальной и региональной стабильности. Это уже 14-я по счёту встреча, которая проводится в подобном формате в рамках БРИКС», — сказал президент России во время своего приветствия.

    Встреча с представителями стран БРИКС проходит в Северной столице с 10 по 12 сентября.

    Ранее Сергей Шойгу анонсировал некоторые темы, которые планировалось обсуждать на высоком уровне.

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    БРИКСВладимир Путин
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    Комментарии 20

    28206267512 Сен 2024 в 12:04
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