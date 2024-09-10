У РФ «на столе» сейчас много предложений по Украине: Шойгу сделал несколько заявлений о спецоперации

У России «на столе» сейчас много разных мирных предложений по Украине. Большинство из них основываются на проекте стамбульского договора, который был подготовлен во время переговоров с февраля по апрель 2022 года. Об этом 10 сентября заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью каналу «Россия-24».



По словам Шойгу, более 110 стран поддержало инициативу Бразилии и Китая по Украине.



« <...> То есть на столе много разных предложений, но все-таки заявления нашего президента, которые он сделал в МИДе 14 июня, они, пожалуй, основное», — сказал Шойгу. Он также отметил, что «на столе» на данный момент находится то же самое стамбульское решение, которое было в апреле 2022 года. Секретарь Совбеза уточнил, что оно «устраивало всех».



Сергей Шойгу отметил, что представители стран БРИКС на встрече по вопросам безопасности обсудят вышеуказанные инициативы по Украине. Он также отметил, что все, кто будут участвовать в этом обсуждении, это «все глубоко заинтересованные, очень профессиональные специалисты, курирующие вопросы национальной безопасности своих стран». Встреча стран БРИКС пройдет в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября.



Помимо этого, секретарь Совбеза РФ рассказал непосредственно о происходящем сейчас на спецоперации. Он заявил, что Украина пыталась отвлечь ВС РФ от наступления в Донбассе, когда нанесла удар по Курской области. « <...> основной задачей было отвлечь нас, чтобы мы отвлеклись и перебросили на курское направление. Но, слава богу, у нас сил хватает, войска продолжают наступать», — подчеркнул Шойгу во время интервью. Секретарь Совбеза РФ уточнил, что темпы наступления наших военных в Донбассе сейчас растут на постоянной основе.



Переговоров у России с Украиной не случится до того момента, пока ВСУ не будут «выкинуты с нашей территории». Шойгу заявил, что российские военнослужащие за август и начало сентября освободили одну тысячу квадратных километров в зоне спецоперации. Параллельно этому противник, по данным секретаря Совбеза РФ, теряет каждый день по 28 квадратных километров и «самое главное» — до двух тысяч своих военных.

