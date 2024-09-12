Крестный ход — и на воде. Большой фоторепортаж «Фонтанки»

Крестный ход 12 сентября охватил и сушу, и воду. Священники проехали на судне по Неве с заездом в крепость «Орешек».
В первом водном крестном ходе принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он принес в лавру икону Александра Невского с частицей мощей святого из крепости «Орешек».
пресс-служба Ленобласти
Крестный ход по Невскому в честь перенесения мощей Александра Невского возродили в 2013 году. В этом году шествие отмечает 300-летие перенесения мощей — в этот день в 1724 году в Петербург были доставлены мощи святого благоверного князя Александра Невского. Торжества в честь юбилейной даты начались богослужениями в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, в Казанском кафедральном соборе и в Благовещенском соборе в Шлиссельбурге. Главное событие — Крестный ход по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора, фоторепортаж смотрите на «Фонтанке».
В связи с мероприятием в городе введены масштабные ограничения движения транспорта.