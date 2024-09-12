    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, ю-в

    760мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.27eur100.74

    Крестный ход — и на воде. Большой фоторепортаж «Фонтанки»

    5510
    21 комментарий
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Крестный ход 12 сентября охватил и сушу, и воду. Священники проехали на судне по Неве с заездом в крепость «Орешек».

    ПоделитьсяПоделиться

    В первом водном крестном ходе принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он принес в лавру икону Александра Невского с частицей мощей святого из крепости «Орешек».

    пресс-служба Ленобласти

    Крестный ход по Невскому в честь перенесения мощей Александра Невского возродили в 2013 году. В этом году шествие отмечает 300-летие перенесения мощей — в этот день в 1724 году в Петербург были доставлены мощи святого благоверного князя Александра Невского. Торжества в честь юбилейной даты начались богослужениями в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, в Казанском кафедральном соборе и в Благовещенском соборе в Шлиссельбурге. Главное событие — Крестный ход по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора, фоторепортаж смотрите на «Фонтанке».

    В связи с мероприятием в городе введены масштабные ограничения движения транспорта.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Крестный ход
    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close