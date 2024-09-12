В Петербурге стартовал крестный ход по Невскому

Колонна крестного хода начала движение по Невскому проспекту. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в шествии 12 сентября участвуют православные и националистические организации, духовенство, студенты и участники СВО.

Участники шествия скандируют «Русские вперед!» и «Мы русские, с нами Бог!».

1 из 7 Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Перед началом крестного хода по перекрытому проспекту проехали несколько десятков байкеров.

Крестный ход по Невскому в честь перенесения мощей Александра Невского возродили в 2013 году. В этом году шествие отмечает 300-летие перенесения мощей — в этот день в 1724 году в Петербург были доставлены мощи святого благоверного князя Александра Невского.

В связи с мероприятием введены масштабные ограничения движения транспорта.