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Город Общество В Петербурге стартовал крестный ход по Невскому

В Петербурге стартовал крестный ход по Невскому

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35 комментариев

Колонна крестного хода начала движение по Невскому проспекту. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в шествии 12 сентября участвуют православные и националистические организации, духовенство, студенты и участники СВО.

Участники шествия скандируют «Русские вперед!» и «Мы русские, с нами Бог!».

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Перед началом крестного хода по перекрытому проспекту проехали несколько десятков байкеров.

Крестный ход по Невскому в честь перенесения мощей Александра Невского возродили в 2013 году. В этом году шествие отмечает 300-летие перенесения мощей — в этот день в 1724 году в Петербург были доставлены мощи святого благоверного князя Александра Невского.

В связи с мероприятием введены масштабные ограничения движения транспорта.

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Комментарии
35
VVM1962
12 сентября 2024, 11:21
байкеры и крестный ход. Умопомрачительный "коктейль". Надо было ещё добавить электросамокатчиков.
VKuser174198221
12 сентября 2024, 11:15
А как же КОВИД, из за которого собрания "больше трех" -запрещены? Или он на православных не действует?
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