Право на достойную жизнь. Как в Петербурге работает центр помощи беженцам «Гумсклад»

Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»







Петербургская инициатива «Гумсклад» помогает мирным жителям, вынужденным бежать из своих домов из-за боевых действий. В августе 2024-го она стала востребована не только среди украинцев и русских Донбасса, но и среди россиян из Курской и Белгородской областей. За месяц за предметами быта в «Гумсклад» пришли 100 новых семей, в основном россияне. До этого постоянными подопечными организации были 300 семей (около 1200 человек). Из-за растущей нагрузки «Гумсклад» ищет новое помещение.



«Общее количество бежавших из Курской и Белгородской областей среди наших подопечных мы оцениваем в 150 семей. Если раньше к нам обращались в основном беженцы из ЛДНР и Украины, то сейчас среди получающих помощь соотношение примерно 60/40, динамика в сторону 50/50. Всего у нас зарегистрированы 800 семей», — рассказала «Фонтанке» Евгения Исаева, руководительница «Гумсклада».



В центре выдачи на Курляндской, 49, люди могут взять бесплатно необходимую одежду, посуду и предметы быта. Раз в месяц на семью в зависимости от количества человек выдают наборы продуктов и средств гигиены. Дефицитные вещи по заявкам — например, это касается электрочайников, микроволновок, постельного белья. Обратившиеся за помощью заполняют анкету, по которой можно оценить их ситуацию и понять, в чем именно они остро нуждаются. Как следует из объявлений в шоуруме, перед выдачей у получателей проверяют документы — поскольку были случаи, когда вещи пытались взять вовсе не те, кто был вынужден бежать из дома из-за боевых действий.

1 из 10 Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»

У инициативы нет государственного финансирования или крупных спонсоров. Многие вещи на «Гумсклад» приносят неравнодушные петербуржцы. Сейчас пункт приема находится отдельно — в экоцентре «Собиратор» на Лиговском, 256, к. 3. Там одежду и предметы быта осматривают и сортируют волонтеры. До получателей доходят только вещи в хорошем, достойном состоянии, по сезону. То, что оказывается в состоянии непригодном, отправляют на переработку. Часть неидеальных вещей передают Центру выдачи «Спасибо!», который открыт для всех нуждающихся и незащищенных категорий людей.



«Для нас в «Гумскладе» очень важно, чтобы все вещи были без видимых повреждений, потому что для людей сама их жизненная ситуация — стресс. Самое частое, что можно услышать от наших подопечных — что у них всё было и они никогда раньше ничего не просили. Мы знаем, что много тех, кто стесняется приходить, хотя и бежал от боевых действий. Стараемся передать им приглашение через тех, кто уже с нами», — рассказывает Евгения.



Часть необходимых вещей покупают на пожертвования. За счет них же сейчас покрывают арендную плату за помещение. За прошлый месяц «Гумсклад» финансово поддержали порядка 600 человек.



«Мы из Артёмовска Луганской области. Сначала эвакуировались в Днепропетровскую область, там я родила ребёнка, потом вновь пришлось бежать. Муж родом из Ростова-на-Дону. Его не выпускали с территории Украины, поэтому мы вместе находились там. В итоге пришлось тайно его вывозить, чтобы уехать. Сейчас начинаем всё с нуля, уже во второй раз — тяжело. Арендовали пустую квартиру», — поделилась с «Фонтанкой» одна из посетительниц «Гумсклада» Юлия.



Она пришла вместе с пожилой родственницей и присматривала в том числе игрушки и книжки для маленьких, кастрюли.



«Об этом месте мы узнали от знакомых из Артёмовска. Мы раньше с ними в одном подвале укрывались. Они нам дали номер телефона этого центра», — рассказала Елена.



Еще одна подопечная «Гумсклада» уже привычно собрала себе несколько вещей в тележку и, общаясь с людьми, ждала, пока ей выдадут набор продуктов и средств гигиены. Она переехала в Петербург в сентябре 2022 года.



«Мы с сестрой приехали из Луганской области, Северодонецк. В Петербурге у нас дальние родственники, мы остановились у них на первое время. Здесь нам сразу помогли. Я нашла работу кастеляншей в гостинице, пока здесь. Мы бы вернулись, но там до сих пор нет связи, тяжело с больницей. У сестры дети, они ходят в школу здесь», — поделилась с «Фонтанкой» Любовь (имя изменено).



В «Гумскладе» часто фиксируют нехватку нужных и востребованных предметов и избыток отдельных категорий вещей. Например, всегда много одежды для младенцев и для женщин маленького размера. Не хватает мужской одежды, повседневной женской одежды больших размеров, спортивных костюмов. Нужны предметы быта (кастрюли, сковородки, мясорубки, глубокие тарелки, приборы для еды, чайники, микроволновки), постельное белье, подушки, одеяла. Нужна обувь — прежде всего, кроссовки на плоской подошве.

1 из 3 Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»

От добрососедства — к помощи беженцам



Люди часто думают, что «Гумсклад» — это государственная структура, рассказывает руководитель организации Евгения Исаева. Сюда их направляют в том числе из социальных служб, потому что там системной гуманитарной помощью не занимаются. В результате некоторые посетители порой даже обещают написать жалобу на невыданный чайник. Им объясняют, что были бы рады направить их к чиновникам, которые выдали бы чайник, но такого адреса и такой госуслуги нет. А некоторые посетители удивляются, что место для помощи бегущим от боевых действий в Петербурге в принципе существует — не думали, что такая проблема уже была.



«Гумсклад» — абсолютно низовая, гражданская инициатива, которая держится на плечах волонтеров и жертвователей. Она появилась весной 2022-го как объединение усилий петербуржцев из сообщества «Добрососедство Коломны». До начала военной операции они вместе занимались раздельным сбором вторсырья, защитой культурно-исторического наследия, сажали цветы и просто обсуждали развитие Адмиралтейского района. После начала боевых действий многие вовлеклись в помощь мирным жителям, уезжающим из зоны СВО. Вместе проводили сборы отдельных категорий вещей, хранили их у себя на квартирах и раздавали беженцам оттуда — это были, можно сказать, мини-склады на дому.



Первым помещением «Гумсклада» стала комната в экоцентре «Собиратор». Руководитель «Собиратора» Пётр Левин — участник «Добрососедства Коломны», и тогда у него была возможность выделить пространство экоцентра под еще один проект. На сегодня юридически «Гумсклад» оформлен внутри структуры АНО Ресурсный центр «Три ЭР» Петра Левина, в будущем инициативу хотели бы оформить как отдельный благотворительный фонд. Отчёты «Гумсклад» публикует по регламенту раз в год, но есть желание делать и красивые промежуточные отчёты — пока не хватает времени.



«Вообще хотелось бы, чтобы ничего этого не было, чтобы в этом не было нужды. Когда инициатива стартовала, мы воспринимали это как небольшую локальную задачку на пару месяцев — а потом всё разрулится и мы будем заниматься своими делами дальше. Никто не планировал системно этим заниматься. Но вышло, как вышло», — рассказал «Фонтанке» сооснователь «Гумсклада» Пётр Левин.



Ресурсный центр «Три Эр», помимо «Собиратора» и «Гумсклада», занимается менеджментом экологических проектов, и в его послужном списке «Ёлки, палки, щепа» (переработка новогодних деревьев), «Электросбор», «Аптекашеринг», «Стройшеринг» и «Реквизариум» (помощь в организации культурных мероприятий).



Второе помещение, куда «Гумсклад» переехал из «Собиратора», инициативе предоставил священник Григорий Михнов-Вайтенко*. Какое-то время проект пользовался даже двумя помещениями по этому адресу, сейчас — только одним и уже за свой счет.



Система сортировки и выдачи вещей действует силами волонтеров и символических сотрудников «Гумсклада». Координатор Лена, сама беженка, полностью курирует центр выдачи. Есть также пять старших дежурных, которые по очереди, по дням недели, занимаются волонтерством на выдаче. Основная команда, костяк «Гумсклада», состоит всего из 10 человек. Есть также чат на 200 человек, каждый из которых волонтерил хотя бы раз, и люди могут откликаться на отдельные задачи. Среди добровольцев — как молодые люди от 18 лет, так и петербуржцы в возрасте.



«Я стараюсь приходить помогать хотя бы раз в неделю. Чуть меньше года этим занимаюсь. Для меня заниматься чем-то полезным для общества — это нормально. Волонтёрство в «Гумскладе» как бы заполняет эту нишу в моей жизни. С другой стороны, это связано с боевыми действиями и чувством вины, стыдом, желанием помочь, невозможностью поменять ситуацию в целом. Я делаю, что могу, в том месте, в котором нахожусь», — рассказала «Фонтанке» волонтёр и дизайнер Юля (имя изменено).



Руководитель «Гумсклада» Евгения Исаева отмечает, что волонтёров всегда не хватает, особенно мужчин. В гуманитарную помощь вовлечены в основном женщины, а на складе приходится таскать тяжести. Сейчас логистика устроена так, что Петр Левин и привозит вещи из «Собиратора», и что-то увозит туда (невостребованные вещи). Иногда партиями новых вещей делятся магазины одежды: кто-то закрывается, кто-то отдает незначительный брак. Это и большая радость, и большая работа.



На «Гумскладе» среди волонтеров действуют определенные этические правила. Здесь не принято говорить о политике, поскольку это может привести к конфликтам. На склад не берут вещи с политической символикой, в расцветке хаки, потому что для подопечных это может стать триггером, вызвать болезненные воспоминания. Помощь оказывают всем мирным жителям, вынужденным покинуть свои дома из-за боевых действий — вне зависимости от происхождения. Фотографировать лица подопечных запрещено.



«Хочется, чтобы была политическая воля»

Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»







Когда удастся сделать так, чтобы на всех беженцев хватало еды, средств гигиены, предметов быта и вещей, создателям «Гумсклада» хотелось бы развивать экосистему помощи. Уже сейчас они публикуют дайджест дружеских вакансий «Гумбиржа». Поскольку далеко не все компании готовы взять на работу людей, бежавших из других регионов от боевых действий, «Гумсклад» старается собирать проверенные френдли-вакансии.



В будущем есть идея организовать «Гумцех» — мастерские, где беженцы могли бы шить, вязать, чинить технику, заниматься столярным мастерством и другой работой на заказ. Но пока ни на что, кроме закрытия базовых потребностей людей, не хватает ресурсов.



С сентября «Гумсклад» в поисках нового, более большого помещения. В идеале оно должно вместить и его, и «Собиратор». Если всё получится, там же приютят несколько других экологических проектов: на одной площадке можно будет проводить встречи и события.



«По-хорошему нам нужны минимум 500 квадратов. Первый этаж, подъезд для грузового транспорта, чтобы можно было шуметь. При этом чтобы был достаточно свободный доступ для посетителей. Адмиралтейский район, рядом с Обводным, поскольку у нас вся инфраструктура по сдаче вторсырья и другим проектам здесь. Если мы переедем в другой район, то логистика может обойтись дороже аренды. Мы готовы обустроить помещение с нуля», — говорит Евгения Исаева.



Она отмечает, что, конечно, хотелось бы большего содействия беженцам со стороны государства. Сейчас практически ни у кого из них нет официального статуса беженца или вынужденного переселенца. Большинство из них, в том числе уроженцы Украины, — формально просто граждане России. При этом у них проблемы со всеми документами, с пропиской и регистрацией, с тем, чтобы доказать свой трудовой стаж (обычно это невозможно, и он не считается). Пожилым людям оформляют минимальную пенсию, а люди непенсионного возраста не имеют никакой особой поддержки и находят работу с трудом.



«Хочется, чтобы была политическая воля, которая разобралась бы с бюрократическими вопросами. Например, сложная ситуация у тех, кто из Мариуполя. Их просят доказать, что они собственники своего жилья там. Для этого им нужно лично поехать в Мариуполь, пойти в некий кабинет и сказать: «Мы живы, это наше». Это стоит денег, нервов, времени. Почему чиновники не могут обменяться документами между собой? Почему нельзя сделать это через МФЦ? Город-побратим», — рассказывает Исаева, ссылаясь на опыт подопечных.



Женщина говорит, что она вкладывается в благотворительность, будучи нерелигиозным человеком. Главная книга для нее, вместо Библии, — конституция. И работа «Гумсклада», по убеждению Исаевой, реализует конституционные права граждан, в частности право на достойную жизнь.

