Apple проиграла в многолетней тяжбе о налоговых льготах в Ирландии. Суд ЕС обязал корпорацию выплатить 13 миллиардов евро

Суд ЕС окончательно утвердил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple 13 миллиардов евро налогов в Ирландии. Разбирательство тянулось с 2014 года. Соответствующий официальный пресс-релиз опубликован 10 сентября.



Согласно ему, в 2016 году Еврокомиссия постановила, что Ирландия предоставила Apple незаконную помощь в отношении предоставления налоговых льгот: налоговые соглашения позволили Apple приписывать европейские прибыли «главному офису», существовавшему только на бумаге, и платить корпоративный налог по ставке гораздо ниже стандартной.

Уже тогда компанию обязали выплатить 13 миллиардов евро. Apple не согласилась с этим решением, и в 2020 году мнение Суда общей юрисдикции оказалось на стороне корпорации. Тогда суд постановил, что ЕК «недостаточно доказала», что компания пользовалась какими-то преимуществами, относительно налогов. Еврокомиссия считала, что налоговые соглашения между Apple и властями Ирландии нарушают законы ЕС, связанные с государственной помощью. Компания на протяжении десяти лет пользовалась незаконными преимуществами, и налог на прибыль от ее бизнеса в Европе варьировался от 0,005 % ставки до 1 %. При этом обычная налоговая ставка в Ирландии — 12,5 %.





Сейчас Европейский суд отменил решение 2020 года. Теперь Apple должна выплатить 13 миллиардов евро налогов. В корпорации с этим решением не согласны. Согласно официальной информации, компания может подать апелляцию по одному или нескольким правовым аспектам.

Для Apple 13 миллиардов евро примерно равны доходам от продаж Mac за два квартала по всему миру.

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