Apple представила новые айфоны, часы и наушники

Компания Apple на ежегодной презентации 9 сентября представила несколько моделей iPhone 16-го поколения (iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2-го поколения, а также новые наушники AirPods.

Apple Watch Series 10 получили самый большой дисплей и самый тонкий (9,7 мм) корпус в истории cерии. Форма корпуса немного изменилась и стала более закругленной и вытянутой. Весят часы на 20% меньше, чем Apple Watch Series 9. Расцветки три: золотистая, темно-серая и черная. Зарядить часы до 80% можно будет за полчаса. Чип — S10 с 4-ядерным нейронным процессором. Дисплей вместит на одну строку больше и будет обновляться раз в секунду при включенном режиме Always On Display (раньше — раз в минуту). Часы можно погружать под воду на глубину до 50 метров. Часы получат поддержку функции определения апноэ.

Продажи новых смарт-часов начнутся 20 сентября. Стоимость Series 10 — от 399 долларов, Ultra — от 799 долларов.

Apple Watch Series 10 Источник: скриншот презентации Apple







Apple Watch Ultra 2 с титановым корпусом предназначены для любителей активных видов спорта и могут работать в активном режиме без подзарядки до 36 часов и до 72 часов в режиме ожидания. Их стоимость — 799 долларов.

Apple Watch Ultra 2 Источник: скриншот презентации Apple







Новые наушники AirPods отличаются улучшенным звуком с более глубокими басами и системой активного шумоподавления. Стандартная модель AirPods 4 обойдется в 129 долларов, а версия с активным шумоподавлением — в 179 долларов. Продажи начнутся 20 сентября.

AirPods 4 Источник: скриншот презентации Apple







Самой ожидаемой новинкой стали телефоны: первым показали iPhone 16 с новой кнопкой Capture Button для управления камерой и «пилюльным» модулем камеры в духе iPhone X. Capture Button с датчиком степени давления работает по принципу кнопки затвора в цифровых камерах: легкое касание блокирует фокус и экспозицию, а полное нажатие отвечает за сам снимок. Это первые айфоны со встроенной нейросетью Apple Intelligence.

iPhone 16 Источник: скриншот презентации Apple







Смартфоны выйдут в пяти цветах, включая три ярких.

Phone 16 и iPhone 16 Plus Источник: скриншот презентации Apple







iPhone 16 и iPhone 16 Plus получили экраны с диагоналями 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. В каждой модели используется более прочное стекло, а за производительность будет отвечать еще более мощный шестиядерный 3-нанометровый процессор Apple A18 (на 30% мощнее и энергоэффективнее, нежели A16 Bionic).



Разрешение основной камеры iPhone 16 — 48 Мп, а широкоугольной — 12 Мп.

Источник: скриншот презентации Apple







Кнопка для камеры позволяет запускать камеру и с ее же помощью делать снимок, регулировать настройки и зум, запускать «умные» функции — чтобы система могла подсказать информацию об объекте в кадре. Видеозапись можно будет поставить на паузу.

Источник: скриншот презентации Apple







iPhone 16 оснащен 12-мегапиксельным телеобъективом с 2-кратным увеличением и способен снимать 4К-видео при 60 кадрах в секунду с поддержкой HDR.

Источник: скриншот презентации Apple







Грани корпуса у телефона стали более скруглённые. Яркость дисплея — до 2000 нит.



Источник: скриншот презентации Apple







Стоимость iPhone 16 — 799 долларов. iPhone 16 Plus — 899 долларов.



Флагманские смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max отличаются незначительно переработанным дизайном, титановыми корпусами и выйдут в четырех цветах, включая золотой. Их экраны — крупнейшие в истории iPhone: 6,3 дюйма у iPhone 16 Pro и 6,9 дюйма у 16 Pro Max. Частота обновления дисплеев — до 120 Гц.

Источник: скриншот презентации Apple







Старшие модели получили процессоры A18 Pro, изготовленные по 3-нанометровому техпроцессу, но главное нововведение — 48-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Источник: скриншот презентации Apple







Источник: скриншот презентации Apple







У обоих смартфонов система из трех камер с разрешением 48, 48 и 12 Мп. Камеры улучшили по сравнению с моделями. Одна из главных новых опций — возможность снимать в ProRAW без задержки.



Источник: скриншот презентации Apple







Также можно заблокировать фокус на объекте в динамике и вести съемку в формате 4К при 120 кадрах в секунду.

iPhone 16 Pro получил пятикратный оптический зум, который в 2023 году был добавлен в 15 Pro Max. Смартфон выйдет в четырех цветах: черном, сером, серебристом и песочном. Чип A18 Pro с 16-ядерным нейронным процессором способен выполнять 35 триллионов операций в секунду. Его 6-ядерный центральный процессор (CPU) на 15% быстрее, чем A17 Pro, а 6-ядерный графический (GPU) — на 20% быстрее.



16 Pro и 16 Pro Max получили функцию отделения голоса от фоновых звуков после съемки видео, которая откроет широкие возможности для обработки роликов.









Цена iPhone 16 Pro будет начинаться от 999 долларов, а iPhone 16 Pro Max — от 1199 долларов. Продажи стартуют 20 сентября. Предзаказы — 13 сентября.

