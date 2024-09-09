Пострадавшие при захвате заложников сотрудники ИК-19 выписаны из больниц

Все четверо сотрудников волгоградской колонии, пострадавшие при захвате заложников, выписаны из медицинских учреждений, передаёт 9 сентября ТАСС со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
«По состоянию на 9 сентября, все пострадавшие сотрудники ИК-19, проходившие лечение в стационарах Волгограда, выписаны в удовлетворительном состоянии», — сказал собеседник агентства.
Пациентам предстоит курс реабилитации, они останутся под амбулаторным наблюдением.
23 августа четверо заключенных в ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники двенадцать человек: восемь сотрудников колонии и четырех осужденных. Вечером этого же дня состоялся штурм колонии. Захватчики были обезврежены, заложники спасены. Согласно последним официальным данным, погибли четыре сотрудника колонии, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. Сообщалось, что захватчики были выходцами из Таджикистана и Узбекистана, объявившими себя сторонниками запрещенной в России террористической организации.