Губернатор Волгоградской области о ситуации в ИК-19: есть погибшие от действий преступников

В ИК-19 в Суровикино Волгоградской области есть погибшие от действий преступников. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров вечером
«В ходе спецоперации по освобождению заложников в ИК-19 преступники ликвидированы. К сожалению, есть погибшие от действий преступников», — сообщил глава области.
Он добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Также власти поддержат семьи погибших. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Днем 23 августа произошел захват заложников осужденными исправительной колонии
О том, что происходило в колонии до захвата заложников, — читайте в материале «Фонтанки».