Губернатор Волгоградской области о ситуации в ИК-19: есть погибшие от действий преступников

В ИК-19 в Суровикино Волгоградской области есть погибшие от действий преступников. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров вечером 23 августа у себя в телеграм-канале.



«В ходе спецоперации по освобождению заложников в ИК-19 преступники ликвидированы. К сожалению, есть погибшие от действий преступников», — сообщил глава области.



Он добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Также власти поддержат семьи погибших. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

