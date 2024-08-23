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    Губернатор Волгоградской области о ситуации в ИК-19: есть погибшие от действий преступников

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    В ИК-19 в Суровикино Волгоградской области есть погибшие от действий преступников. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров вечером 23 августа у себя в телеграм-канале.

    «В ходе спецоперации по освобождению заложников в ИК-19 преступники ликвидированы. К сожалению, есть погибшие от действий преступников», — сообщил глава области.

    Он добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Также власти поддержат семьи погибших. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

    Днем 23 августа произошел захват заложников осужденными исправительной колонии № 19 строго режима в городе Суровикино Волгоградской области. Произошло это во время заседания дисциплинарной комиссии. Вечером этого же дня состоялся штурм колонии. Захватчики обезврежены, заложники спасены. Операция продолжалась около получаса.

    О том, что происходило в колонии до захвата заложников, — читайте в материале «Фонтанки».

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