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    За что сидели захватившие заложников в ИК-19

    «Ждут спецназ»: что известно о захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области

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    Заключенные исправительной колонии № 19 строгого режима в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких сотрудников учреждения, а после потребовали вертолет и два миллиона долларов. «Фонтанка» рассказывает, что известно о ЧП на данный момент.

    Около 14:00 по Москве пресс-служба ФСИН РФ сообщила о ЧП в ИК-19 под Волгоградом. По информации ведомства, осужденные во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники нескольких сотрудников учреждения. В ИК уже выехала группа из центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки.

    Позднее ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил об одном убитом и пострадавших в результате ЧП. Осужденные выдвинули требования: вертолет и два миллиона долларов.

    По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело. Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал оперативный доклад по ситуации.

    В конном клубе имени Я.П. Бакланова, расположенном рядом с ИК, «Фонтанке» рассказали, что всех учеников отправили по домам. «Мало ли что, на всякий случай», — объяснил представитель организации.

    «Ребята (сотрудники колонии. — Прим. ред), все кто с дежурства поуходили, назад вернулись. Ждут спецназ, я так понял», — сообщил собеседник в конном клубе.

    Также напротив ИК-19 располагается компания по продаже агротехники. Там «Фонтанке» рассказали, что ничего не видели и не слышали.

    «Мы знаем, что там никто проехать не может, больше ничего не знаем», — поделились в организации.

    Произошедшее прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он заявил, что четверых пострадавших сотрудников УФСИН доставили в больницу в Суровикино, приведены в готовность силы санитарной авиации и опорные больницы.

    «В регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников», — заявил Бочаров 23 августа.

    За сутки до захвата заложников на сайте УФСИН по Волгоградской области появилась новость о праздновании в ИК-19 Дня флага Российской Федерации. Пришли гости, состоялась праздничная церемония и принятие присяги молодыми сотрудниками.

    Кроме этого, в апреле этого года издание v1.ru сообщало, что под Волгоградом был осужден бывший замначальника ИК-19 Григорий Беленков. Он несколько лет проработал в колонии в Суровикино, но в 2019 получил взятку в размере 320 тысяч рублей от четырех осужденных. Деньги Беленкову передали за сокрытие фактов нарушения режима отбывания и за постановку вопроса о поощрении четырех осужденных. В 2021 году был задержан другой замначальника ИК-19 Николай Борисевич. И тоже за взятку, но за отсутствие на рабочем месте.

    В июне 2024 года в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону заключенные взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Трое арестантов выбили оконную решетку и попали в дежурную часть. Как сообщали РИА Новости, злоумышленники были вооружены пожарными топорами, заточками и резиновыми дубинками. Подготовка к захвату заложников велась несколько месяцев. В СИЗО трое мужчин оказались за планы по взрыву Верховного суда КЧР. Захватчиков ликвидировали, но позднее стало известно, что один из них выжил.

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