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    Начальник ФСИН в Ростове ушел в оставку

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    3 комментария

    Начальник Управление федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области и его первый заместитель подали прошения об отставке. Об этом 12 июля сообщает служба.

    В сообщении на сайте ФСИН сообщается, что специальная комиссия завершила служебную проверку после захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. По итогам уволены четверо сотрудников и 16 привлечены к ответственности.

    Начальник ростовского ГУ ФСИН генерал-лейтенант Дмитрий Безруких ушел в отставку, с ним же уволился заместитель.

    «Материалы по выявленным нарушениям направлены в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру Российской Федерации для дачи правовой оценки. Для стабилизации работы и оказания практической помощи в ГУ ФСИН России по Ростовской области направлена группа наиболее опытных сотрудников ФСИН России», — сказано в сообщении.

    Накануне сообщалось, что выживший боевик пришел в себя и начал давать показания. Он сразу сказал, что оружие было куплено с помощью сотрудников СИЗО.

    16 июня в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 на улице Максима Горького захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Трое злоумышленников рано утром выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть. По данным РИА Новости, заключенные были вооружены пожарными топорами, резиновыми дубинками, а также заточками. К захвату заложников террористы готовились несколько месяцев. Захватчики были ликвидированы, но через некоторое время выяснилось, что один из них выжил. Изначально мужчины оказались за решеткой после задержания в 2023 году за намерение взорвать Верховный суд КЧР.

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    Комментарии 3

    alexadmin12 Июл 2024 в 08:41
    Самый смак-то - это рекламный клип, как у них все зашибись. Презентованный буквально накануне происшествия.
    +0−0
    Snow*12 Июл 2024 в 08:33
    таки почему они ушли в отставку, а не в СИЗО?
    +0−0
    Snow*12 Июл 2024 в 08:32
    Начальник ФСИН в Ростове ушел в оставкую. Оставка - это что?
    +0−0
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