Начальник ФСИН в Ростове ушел в оставку

Начальник Управление федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области и его первый заместитель подали прошения об отставке. Об этом 12 июля сообщает служба.

В сообщении на сайте ФСИН сообщается, что специальная комиссия завершила служебную проверку после захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. По итогам уволены четверо сотрудников и 16 привлечены к ответственности.

Начальник ростовского ГУ ФСИН генерал-лейтенант Дмитрий Безруких ушел в отставку, с ним же уволился заместитель.

«Материалы по выявленным нарушениям направлены в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру Российской Федерации для дачи правовой оценки. Для стабилизации работы и оказания практической помощи в ГУ ФСИН России по Ростовской области направлена группа наиболее опытных сотрудников ФСИН России», — сказано в сообщении.