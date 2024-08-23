Спецназ штурмовал ИК-19. Захватчики убиты, заложники живы

Силовики успешно штурмовали исправительную колонию
Росгвардия
Издание V1.RU также подтверждает финал штурма. По данным источника издания, операция длилась около получаса. Корреспонденты издания с места подтверждают, что
Сотрудников ФСИН взяли в заложники во время заседания дисциплинарной комиссии днем в пятницу. Возбуждено уголовное дело о захвате заложников и дезорганизации учреждений, которые обеспечивают изоляцию от общества. Губернатор сообщал, что четверых сотрудников УФСИН доставили в центральную районную больницу. О ситуации доложено президенту России.
«Фонтанка» рассказывала, чем известна колония и за что сидели подозреваемые в захвате.