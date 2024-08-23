Спецназ штурмовал ИК-19. Захватчики убиты, заложники живы

Силовики успешно штурмовали исправительную колонию № 19 в Волгоградской области, где заключенные взяли в заложники сотрудников ИК, пишет 23 августа RT . По данным издания, в результате операции все заложники освобождены, нападавшие обезврежены.

Издание V1.RU также подтверждает финал штурма. По данным источника издания, операция длилась около получаса. Корреспонденты издания с места подтверждают, что в 16:30 со стороны колонии доносились выстрелы, был виден дым.

Сотрудников ФСИН взяли в заложники во время заседания дисциплинарной комиссии днем в пятницу. Возбуждено уголовное дело о захвате заложников и дезорганизации учреждений, которые обеспечивают изоляцию от общества. Губернатор сообщал, что четверых сотрудников УФСИН доставили в центральную районную больницу. О ситуации доложено президенту России.

