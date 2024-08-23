    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-з

    757мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.29eur101.62

    Спецназ штурмовал ИК-19. Захватчики убиты, заложники живы

    17832
    19 комментариев

    Силовики успешно штурмовали исправительную колонию № 19 в Волгоградской области, где заключенные взяли в заложники сотрудников ИК, пишет 23 августа RT. По данным издания, в результате операции все заложники освобождены, нападавшие обезврежены.

    Росгвардия

    Издание V1.RU также подтверждает финал штурма. По данным источника издания, операция длилась около получаса. Корреспонденты издания с места подтверждают, что в 16:30 со стороны колонии доносились выстрелы, был виден дым.

    Сотрудников ФСИН взяли в заложники во время заседания дисциплинарной комиссии днем в пятницу. Возбуждено уголовное дело о захвате заложников и дезорганизации учреждений, которые обеспечивают изоляцию от общества. Губернатор сообщал, что четверых сотрудников УФСИН доставили в центральную районную больницу. О ситуации доложено президенту России.

    «Фонтанка» рассказывала, чем известна колония и за что сидели подозреваемые в захвате.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗахватЗаложникиИК-19Волгоградская областьСуровикино
    ЛАЙК21
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 19

    26592706623 Авг 2024 в 17:51
    Колония, где зэки захватили заложников и шлют видео на волю, закупила подавители сотовой связи на полмиллиона рублей. Но они не сработали. Устроившие бунт в ИК-19 заключенные активно пользуются мобильными телефонами: они снимают себя, заложника, трупы убитых сотрудников ИК и отправляют видео в сеть. Появились уже как минимум 4 ролика из колонии.

    Мобильная связь в колонии не должна работать. В 2021 году учреждение закупило за полмиллиона рублей 5 «сверхмощных мультичастотных подавителя направленного действия». Они должны были глушить сигналы сотовой связи. По данным местных СМИ, так руководство колонии боролось с мошенническими «колл-центрами», которые организовали заключенных. Но само руководство колонии было уличено в коррупции. В апреле бывший замначальника ИК-19 Григорий Беленков получил семь лет колонии за взятки и превышение полномочий. Он брал деньги от осужденных за облегчение режима.....
    +8−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close