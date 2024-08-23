Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+14°

пасмурно, дождь

ощущается как +12

4 м/c,

ю-з.

 756мм 96%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,29
EUR 101,62
Смотровая Лахта Центра
Блокираторы на парковке
Куда пойти на выходных
За что снимают с выборов
Большой порт наращивает работу
Выросли цены на аренду квартир
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ИК-19 в Суровикино

СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ИК-19 в Суровикино

5 592
6 комментариев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ИК-19 в Волгоградской области, сообщает 23 августа пресс-служба ведомства. Дело проходит по двум статьям УК — захват заложников, повлекший смерть человека (206 УК РФ), и дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

По информации ФСИН, захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Число погибших до сих пор достоверно неизвестно. Госагентства говорят об одном погибшем, телеграм-каналы пишут, что жертв могло быть больше.

Как пишет телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», ИК-19 — мужская исправительная колония строгого режима. Начальником учреждения является полковник внутренней службы Андрей Девятов. В апреле этого года его бывший заместитель Григорий Беленков был на семь лет осужден за взятку, полученную от осужденных.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Захват заложников ИК-19 ФСИН
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
23 августа 2024, 14:07
И это (внимание!) на строгом режиме. Что творится на общем, можно себе представить.
265927066
23 августа 2024, 14:06
Появилось видео с места захвата заложников. На кадрах виден видны несколько сотрудников, у которых связаны руки. Трое из них лежат на полу. Голос за кадром сначала говорит на нерусском языке, а потом произносит: «С помощью Алаха всевышнего захватили ИК №19, город Волгоград, Суровикино».
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
На Царскосельских холмах станет ещё зеленее
22 августа, 18:00
Новости компании
Сим-карты МегаФона появились в «Магнит Маркете»
22 августа, 17:40
Новости компании
Пришло время распробовать новые скорости на скоростной магистрали
22 августа, 13:38
ТОП 5
Новости компании
На Царскосельских холмах станет ещё зеленее
22 августа, 18:00
Сим-карты МегаФона появились в «Магнит Маркете»
22 августа, 17:40
Пришло время распробовать новые скорости на скоростной магистрали
22 августа, 13:38
Многоуровневый паркинг введен в эксплуатацию в голландском квартале «Янила»
22 августа, 12:00
«Он покорил и время и пространство…»: выставка Русского музея вдохновила кондитеров компании «Теремок»
21 августа, 16:26
БСПБ автоматически выпустит корпоративную карту при открытии счета компаниям малого и среднего бизнеса
21 августа, 13:32
Группа «Эталон» выступит партнером международного турнира «КОНКУР ПО-РУССКИ»
21 августа, 12:31
Началась продажа квартир во втором корпусе ЖК «Кинопарк»
21 августа, 12:10
«Образцовый квартал 14» готов более чем на 60%
20 августа, 18:00
Петербуржцам нужно больше памяти
20 августа, 16:55
БСПБ и ИМЭС подписали соглашение о сотрудничестве в рамках практической подготовки студентов
20 августа, 11:51
Заслуженный коллектив России выступит на родине Юрия Темирканова
19 августа, 11:00