СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ИК-19 в Суровикино

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ИК-19 в Волгоградской области, сообщает 23 августа пресс-служба ведомства. Дело проходит по двум статьям УК — захват заложников, повлекший смерть человека (206 УК РФ), и дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

По информации ФСИН, захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Число погибших до сих пор достоверно неизвестно. Госагентства говорят об одном погибшем, телеграм-каналы пишут, что жертв могло быть больше.

Как пишет телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», ИК-19 — мужская исправительная колония строгого режима. Начальником учреждения является полковник внутренней службы Андрей Девятов. В апреле этого года его бывший заместитель Григорий Беленков был на семь лет осужден за взятку, полученную от осужденных.