Четверо в больнице. Волгоградский губернатор сделал первое заявление после захвата заложников в ИК-19

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров впервые прокомментировал инцидент в ИК-19 в городе Суровикино. Он подтвердил взятие сотрудников учреждения в заложники и сообщил, что четверо работников УФСИН были госпитализированы в центральную районную больницу.

Для оказания помощи пострадавшим приведены в готовность силы санитарной авиации и опорные медицинские учреждения Волгограда, а также направлены специалисты-медики.

В регионе создан оперативный штаб, который координирует действия по освобождению заложников, сообщил Бочаров. Правоохранительные органы проводят необходимые меры, при этом угрозы для гражданского населения отсутствуют.