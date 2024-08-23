Четверо в больнице. Волгоградский губернатор сделал первое заявление после захвата заложников в ИК-19

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров впервые прокомментировал инцидент в ИК-19 в городе Суровикино. Он подтвердил взятие сотрудников учреждения в заложники и сообщил, что четверо работников УФСИН были госпитализированы в центральную районную больницу.
Для оказания помощи пострадавшим приведены в готовность силы санитарной авиации и опорные медицинские учреждения Волгограда, а также направлены специалисты-медики.
В регионе создан оперативный штаб, который координирует действия по освобождению заложников, сообщил Бочаров. Правоохранительные органы проводят необходимые меры, при этом угрозы для гражданского населения отсутствуют.
«Каждый находящийся на нашей территории человек обязан уважать и соблюдать законы России. Мы никому не позволим пытаться разжигать межнациональную рознь», — заявил глава региона. Он также призвал доверять только официальным источникам информации.
Как ранее писала «Фонтанка», нападение на сотрудников ФСИН произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. Возбуждено уголовное дело о захвате заложников и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. По неподтверждённой информации, устроившие бунт заключенные просят 2 миллиона долларов, вертолет и воздушный коридор, чтобы покинуть страну.