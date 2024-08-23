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Происшествия Захватившие заложников в волгоградской ИК-19 требуют вертолет и 2 млн долларов

Захватившие заложников в волгоградской ИК-19 требуют вертолет и 2 млн долларов

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7 комментариев

Заключенные, устроившие бунт в ИК-19 Волгоградской области, озвучили свои требования. Об этом 23 августа сообщает в том числе RT. Преступники просят 2 миллиона долларов, вертолет и воздушный коридор, чтобы покинуть страну.

В пятницу днем, по предварительным данным, трое заключенных колонии в Суровикино взяли заложников. Информация о пострадавших и убитых на данный момент разнится, однако ФСИН подтвердила гибель как минимум одного своего сотрудника.

В данный момент из регионального управления ФСИН в колонию направилась комиссия с проверкой. Возбуждено уголовное дело по статьям о дезорганизации учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и захвате заложников.

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ФСИН Волгоградской области Захват заложников
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Комментарии
7
Cashmare
23 августа 2024, 14:12
странно, что не один доллар и два миллиона вертолетов
Отец Родной
23 августа 2024, 14:40
Минутка занимательной науки. Учитывая среднюю стоимость жизни в этой стране, сколько нужно добрать ещё заложников этим математикам, чтобы хотя бы выйти в ноль?
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