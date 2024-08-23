Захватившие заложников в волгоградской ИК-19 требуют вертолет и 2 млн долларов

Заключенные, устроившие бунт в ИК-19 Волгоградской области, озвучили свои требования. Об этом 23 августа сообщает в том числе RT. Преступники просят 2 миллиона долларов, вертолет и воздушный коридор, чтобы покинуть страну.



В пятницу днем, по предварительным данным, трое заключенных колонии в Суровикино взяли заложников. Информация о пострадавших и убитых на данный момент разнится, однако ФСИН подтвердила гибель как минимум одного своего сотрудника.



В данный момент из регионального управления ФСИН в колонию направилась комиссия с проверкой. Возбуждено уголовное дело по статьям о дезорганизации учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и захвате заложников.

