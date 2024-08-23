Наркотики и избиение до смерти. За что сидели захватившие заложников в ИК-19

Днем 23 августа группа заключенных взяла в заложники нескольких сотрудников исправительной колонии № 19, сообщается об одном погибшем, четверых раненых. Известно, что в это исправительное учреждение попадают те, кто совершил преступление впервые. «Фонтанка» узнала, за что сидели предполагаемые захватчики.

Тошев Рамзидин Исмат Угли, 28 лет, закладчик Родился в Узбекистане. В сентябре 2023 года Волжский городской суд признал его и еще одного заключенного, Зиядуллаева Ш.А., виновными по статье 228.1 УК РФ за незаконный оборот наркотиков. Оба получили по восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд учел время, которое они провели под стражей с 13 марта 2023 года, и зачел его в срок наказания, его освобождение планировалось в 2031 году.

Наврузи Рустамчои, 23 года, осужден за наркотики

Уроженец Таджикистана. Приговорен Дзержинским районным судом Волгограда в марте 2022 года к семи годам колонии строгого режима за покушение на незаконное производство и сбыт наркотиков. Он должен был выйти на свободу весной 2028 года. Тошов Назирчон, 28 лет, закладчик Приехал в Россию из Таджикистана. В 2022 году Городищенский районный суд Волгоградской области установил, что Тошов перевозил на своей машине в тайнике героин и прятал его под деревьями. Взят в ходе оперативных мероприятий, далее участвовал в разработке подельников, вел контролируемую переписку с руководителем, прятал в лесу «куклу». Должен был оказаться на свободе летом 2029 года.

Хусинов Темур Гайратбоевич, 29 лет, избил прохожего до смерти

Уроженец Узбекистана, осужден Тракторозоводским районным судом Волгограда на шесть лет по 111 УК РФ. Суд установил, что Хусинов стоял со знакомым и сделал замечание пьяному прохожему, тот ответил ему в резкой манере и пошел дальше. Хусинов взбесился и догнал мужчину, нанес несколько ударов по голове, человек упал. Через некоторое время он поднялся и пошел с родственником за Хусиновым, чтобы поквитаться. Хусинов со знакомым избили его еще раз, пострадавший попал в реанимацию, где и умер.