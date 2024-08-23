Чем была известна колония № 19 в Волгоградской области до захвата заложников

Исправительная колония строгого режима № 19 в Суровикино Волгоградской области — еще одно пенитенциарное учреждение со своими проблемами. До захвата заложников 23 августа 2024 года ИК уже гремела в новостях, хоть и не так сильно. Напомним, днем 23 августа заключенные ИК-19 строгого режима в Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких сотрудников колонии. Сообщалось минимум об одном убитом, нескольких пострадавших и возбуждении уголовного дела СК РФ. О том, что известно о захвате на данный момент, «Фонтанка» уже писала.

После захвата заложников в ростовском СИЗО № 1 в июне 2024 года проверок ждали и в исправительных учреждениях Волгограда и области. И было из-за чего. Например, в апреле 2024 года издание V1.ru со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области сообщало о вынесении приговора бывшему заместителю начальника той самой ИК-19 Григория Беленкова, осужденного за получение взятки. Деньги он получил от четырех заключенных. Взамен они просили поднять вопрос о поощрении, а также закрыть глаза на их нарушения режима отбывания наказания.

Кроме этого, в 2021 году был задержан другой замначальника ИК-19 в Суровикино — Николай Борисевич. По версии следствия, он в течение полутора лет получал каждый месяц по 10–17 тысяч рублей от своего подчиненного, младшего инспектора отдела охраны, за отсутствие этого самого инспектора на рабочем месте. В середине июня 2024 года V1.RU со ссылкой на источник рассказывало о проблемах в колониях Волгоградской области. Основная — нехватка личного состава.

«По всей стране наблюдается некомплект, особенно младшего состава. Вот им бы хоть чуть-чуть зарплату поднять, тогда и люди придут», — сказал собеседник V1.RU. Он же добавил, что в ситуациях, когда в некоторых регионах катастрофически не хватает сотрудников, люди не могут уже по физическим показателям хорошо выполнять свою работу.