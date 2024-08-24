Стало известно состояние пострадавших сотрудников волгоградской колонии

Двое 45-летних сотрудников ИК-19, пострадавших накануне во время захвата заложников в Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии в реанимации, состояние еще двоих, 36- и 41-летнего, медики оценили как средней тяжести. Об этом 24 августа в официальном телеграм-канале сообщила администрация региона со ссылкой на комитет здравоохранения.
Трое пострадавших проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1. Как отметила главный врач больницы Наталия Кушнирук, состояние пациента в ЛОР-отделении стабильное, пациентов в реанимации — тяжелое, но тоже стабильное. Для определения тактики их ведения созван консилиум с участием главных внештатных специалистов региона по торакальной и нейрохирургии.
Пациенты находятся на нейровизуализационном контроле, им проводят хирургические вмешательства и окажут весь комплекс необходимой медицинской помощи. Четвертый, 41-летний пострадавший, проходит лечение в больнице скорой медицинской помощи № 25.
Тем временем ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что в колонии работает оперативно-следственная группа. Ведутся допросы работников колонии, а также осужденных. Устанавливается, как на территорию учреждения попали флаги запрещенных организаций, у заключенных оказались ножи, ножницы, мобильные телефоны, компоненты для взрывного устройства. Осужденных проверяют на наличие запрещенных предметов. В состав группы, которая будет расследовать дело, включены наиболее опытные следователи и криминалисты, говорят в СК. По данным источника информагентства, правоохранители считают, что захват заложников «готовился заранее и был хорошо спланирован».
Захват исправительного учреждения произошел днем 23 августа. Четверо заключенных взяли в заложники двенадцать человек — восемь сотрудников колонии и четырех осужденных. Согласно последним официальным данным, погибли 4 сотрудника колонии.
Сообщалось, что захватчики были выходцами из Таджикистана и Узбекистана, объявившими себя сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.
*«Исламское государство» (ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России.