Стало известно состояние пострадавших сотрудников волгоградской колонии

Двое 45-летних сотрудников ИК-19, пострадавших накануне во время захвата заложников в Волгоградской области, находятся в тяжелом состоянии в реанимации, состояние еще двоих, 36- и 41-летнего, медики оценили как средней тяжести. Об этом 24 августа в официальном телеграм-канале сообщила администрация региона со ссылкой на комитет здравоохранения.



Трое пострадавших проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1. Как отметила главный врач больницы Наталия Кушнирук, состояние пациента в ЛОР-отделении стабильное, пациентов в реанимации — тяжелое, но тоже стабильное. Для определения тактики их ведения созван консилиум с участием главных внештатных специалистов региона по торакальной и нейрохирургии.