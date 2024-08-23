ФСИН: четверо сотрудников ИК-19 погибли при захвате заложников

В результате захвата заложников в исправительной колонии №19 в в Суровикино Волгоградской области трое сотрудников ФСИН скончались от полученных ран, которые нанесли преступники. Еще один сотрудник скончался в больнице. Об этом 23 августа сообщил официальный новостной телеграм-канал ФСИН.
Ведомство пояснило, что всего преступники захватили в заложники восьмерых сотрудников ИК-19, а также четырех осужденных. Четверо сотрудников колонии оказали сопротивление были госпитализированы. Один из них умер уже в больнице. Еще четырем сотрудникам ведомства захватчики нанесли колото-резаные раны, трое в результате полученных ранений скончались. Также еще четверо осужденных пострадали.
Колонию захватили четверо преступников, все они были ликвидированы.
Ведомство пообещало оказать помощь пострадавшим и семьям погибших сотрудников.
Кроме того, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доклад по уголовному делу о захвате заложников в ИК-19. Дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 321 УК РФ и части 4 статьи 206 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, захват заложника).
Также СК сообщил, что расследовать уголовное дело будет следственная группа из самых опытных следователей и криминалистов.