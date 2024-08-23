ФСИН: четверо сотрудников ИК-19 погибли при захвате заложников

В результате захвата заложников в исправительной колонии №19 в в Суровикино Волгоградской области трое сотрудников ФСИН скончались от полученных ран, которые нанесли преступники. Еще один сотрудник скончался в больнице. Об этом 23 августа сообщил официальный новостной телеграм-канал ФСИН.

Ведомство пояснило, что всего преступники захватили в заложники восьмерых сотрудников ИК-19, а также четырех осужденных. Четверо сотрудников колонии оказали сопротивление были госпитализированы. Один из них умер уже в больнице. Еще четырем сотрудникам ведомства захватчики нанесли колото-резаные раны, трое в результате полученных ранений скончались. Также еще четверо осужденных пострадали.