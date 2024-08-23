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    ФСИН: четверо сотрудников ИК-19 погибли при захвате заложников

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    В результате захвата заложников в исправительной колонии №19 в в Суровикино Волгоградской области трое сотрудников ФСИН скончались от полученных ран, которые нанесли преступники. Еще один сотрудник скончался в больнице. Об этом 23 августа сообщил официальный новостной телеграм-канал ФСИН.

    Ведомство пояснило, что всего преступники захватили в заложники восьмерых сотрудников ИК-19, а также четырех осужденных. Четверо сотрудников колонии оказали сопротивление были госпитализированы. Один из них умер уже в больнице. Еще четырем сотрудникам ведомства захватчики нанесли колото-резаные раны, трое в результате полученных ранений скончались. Также еще четверо осужденных пострадали.

    Колонию захватили четверо преступников, все они были ликвидированы.

    Ведомство пообещало оказать помощь пострадавшим и семьям погибших сотрудников.

    Кроме того, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доклад по уголовному делу о захвате заложников в ИК-19. Дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 321 УК РФ и части 4 статьи 206 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, захват заложника).

    Также СК сообщил, что расследовать уголовное дело будет следственная группа из самых опытных следователей и криминалистов.

    Днем 23 августа произошел захват заложников осужденными исправительной колонии №19 строго режима в городе Суровикино Волгоградской области. Злоумышленники взяли в плен нескольких сотрудников ИК во время заседания дисциплинарной комиссии. Вечером этого же дня состоялся штурм колонии. Захватчики обезврежены, заложники спасены. Операция продолжалась около получаса.

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