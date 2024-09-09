Наблюдательнице вменили дискредитацию армии из-за пацифистской надписи на бюллетене в Петербурге

Второй протокол об административном правонарушении получила наблюдатель Марина Попова после того, как в урне для голосования в центре Петербурга обнаружили бюллетень с неучтённым высказыванием.



Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, в отношении Поповой оформили не только протокол о мелком хулиганстве, но и материал по статье 20.3.3 КоАП. Санкциями первой части статьи о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооружённых Сил РФ, для граждан предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей.



Девушку увезли в отдел полиции из избирательного участка в здании ИТМО на улице Ломоносова накануне утром, на третий день выборов. Бюллетень с пацифистской надписью на дне урны заметил один из членов комиссии, он же сообщил об этом в полицию. Первой, как отметил свидетель, голосовала наблюдатель Марина Попова.

