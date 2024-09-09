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    Выборы

    Наблюдательнице вменили дискредитацию армии из-за пацифистской надписи на бюллетене в Петербурге

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    30 комментариев

    Второй протокол об административном правонарушении получила наблюдатель Марина Попова после того, как в урне для голосования в центре Петербурга обнаружили бюллетень с неучтённым высказыванием.

    Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, в отношении Поповой оформили не только протокол о мелком хулиганстве, но и материал по статье 20.3.3 КоАП. Санкциями первой части статьи о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооружённых Сил РФ, для граждан предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

    Девушку увезли в отдел полиции из избирательного участка в здании ИТМО на улице Ломоносова накануне утром, на третий день выборов. Бюллетень с пацифистской надписью на дне урны заметил один из членов комиссии, он же сообщил об этом в полицию. Первой, как отметил свидетель, голосовала наблюдатель Марина Попова.

    Подробнее о том, как в Петербурге происходило трехдневное голосование, читайте на «Фонтанке». После обработки 50% бюллетеней лидирует действующий губернатор Александр Беглов.

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    Комментарии 30

    28243726709 Сен 2024 в 10:14
    Просто данная история у конкретной женщины переполнила чашу терпения. Рано иили поздно толерантность и трусость перед преступниками перебивается какой-нибудь личной мотивацией, когда молчать уже невозможно. Может ее сына-срочника под Курск направили?
    +0−0
    Kirill7709 Сен 2024 в 10:12
    да уж, серьезно всё. Это не студентку ножом резать, как в предыдущей новости. Это целая дискредитация☝️
    +0−0
    Эд Хэммет09 Сен 2024 в 10:11
    Некоторые отщепенцы в нашей стране имеют наглость до сих пор бороться за мир во всём мире.
    +0−0
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