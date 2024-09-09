    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, вос

    767мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur99.19

    Выборы

    Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

    8047
    66 комментариев

    После обработки 50% бюллетеней действующий губернатор Петербурга Александр Беглов набирает 60,19% голосов на выборах. Такие данные ночью 9 сентября опубликовал глава Горизбиркома Максим Мейксин.

    Второе место занимает кандидат от ЛДПР Максим Яковлев (18,94%), третье — кандидат от «Зеленых» Павел Брагин (10,74%), четвертое — кандидат от «Коммунистов России» Сергей Малинкович (7,79%).

    На допвыборах в петербургское Законодательное собрание по 18 округу с серьезным отрывом лидирует по итогам обработки 51,25% бюллетеней Александр Малькевич, у него 50,26 % голосов.

    Подробнее о том, как в Петербурге происходило трехдневное голосование, читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВыборыВыборы губернатора ПетербургаАлександр Беглов
    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ20
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 66

    Pilat09 Сен 2024 в 10:17
    Итог выборов
    1. Про метро можно забыть
    2. Дорог не будет или будут платные
    3. Зимой будет хаос из-за снега
    4. Летом будет хаос из-за ремонта всех дорог сразу
    5. Человейников станет еще больше, а заводов еще меньше
    6. Медицина продолжит деградировать.
    7. Коммунальные услуги продолжат дорожать.
    8. Проезд по ЗСД тоже будет дорожать.

    Поздравляю, отличный выбор!
    Я горжусь вами питерцы.
    +0−0
    chip109 Сен 2024 в 10:11
    Да ладно вам возмущаться, Беглов победил еще зимой, когда Путин одобрил его следующий срок, уйдет Путин, уйдут бегловы и другие набившие оскомину персонажи, кризис только начинается...
    +0−0
    Zhora201909 Сен 2024 в 10:07
    прощай, метро, развязки, кольцевые, дороги... здравствуй, переполненные помойки, пробки и ценный мигрант с семьей на 200 человек...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    66
    close