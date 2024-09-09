Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

После обработки 50% бюллетеней действующий губернатор Петербурга Александр Беглов набирает 60,19% голосов на выборах. Такие данные ночью 9 сентября опубликовал глава Горизбиркома Максим Мейксин.
Второе место занимает кандидат от ЛДПР Максим Яковлев (18,94%), третье — кандидат от «Зеленых» Павел Брагин (10,74%), четвертое — кандидат от «Коммунистов России» Сергей Малинкович (7,79%).
На допвыборах в петербургское Законодательное собрание по 18 округу с серьезным отрывом лидирует по итогам обработки 51,25% бюллетеней Александр Малькевич, у него 50,26 % голосов.
Подробнее о том, как в Петербурге происходило трехдневное голосование, читайте на «Фонтанке».