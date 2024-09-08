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    В ЦИК заявили, что «Вишневского-2» сняли законно. О неожиданно возникшем за два дня до выборов кандидате от «Родины» — промолчали

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    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова высказалась на брифинге о недопуске на выборы в Петербурге Виктора Быкова, сменившего на выборах в 2021 году фамилию и имя на Бориса Вишневского. По мнению Памфиловой, он получил отказ на этих выборах законно.

    «У нас особое трепетное отношение ко всем участникам СВО. И, конечно, я поручила самым тщательным образом разобраться с этим случаем. Но тут, действительно... Или надо было помочь ему как следует тем, кто предлагал ему выдвигаться. Но не было ни одного основания для его регистрации, — сказала Памфилова, цитирует её «Закс.ру».

    Депутат ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский* в 2021 году баллотировался как в городской парламент, так и в Госдуму. На выборах в Заксобрание его соперниками стали 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский (до смены фамилии — Алексей Шмелев) и 59-летний Борис Иванович Вишневский (Виктор Быков), последний баллотировался еще и в Госдуму по округу «настоящего» Вишневского. Быков в тот момент носил бороду, как и Борис Вишневский, а также сделал стрижку под него.

    Отметим, что Быкову отказали в регистрации кандидатом в депутаты в Адмиралтейском округе больше месяца назад. «Фонтанке» он говорил, что отказ в регистрации он обжаловал в суде — и там встали на сторону кандидата. Но после ему отказали повторно, решив перепроверить подписи, которые до этого признали корректными.

    12 августа избирательная комиссия отказала Быкову в регистрации, признав достоверными лишь две из 14 подписей, которые он принес. Согласно решению, вопросы возникли к написанию данных. Например, фамилию Кочергина там считали как Когергина. А в слове Петербург не увидели одной буквы. Для регистрации ему необходимо было иметь 10 действительных подписей.

    За неделю до выборов в этом округе с голосования по решению суда сняли кандидатов от «Справедливой России». В итоге в одном из округов «Адмиралтейского» осталось всего 5 кандидатов. Однако в комиссии нашли выход, как сделать выборы конкурентными — спустя месяц после того, как срок обжалования решения прошел, там восстановили кандидата от «Родины» Георгия Хитрова. Заседание избиркома провели, не уведомив как минимум одного члена комиссии.

    *признан Минюстом РФ иностранным агентом.

    Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленых» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте на «Фонтанке».

    Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.

    В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.

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