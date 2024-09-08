В ЦИК заявили, что «Вишневского-2» сняли законно. О неожиданно возникшем за два дня до выборов кандидате от «Родины» — промолчали

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова высказалась на брифинге о недопуске на выборы в Петербурге Виктора Быкова, сменившего на выборах в 2021 году фамилию и имя на Бориса Вишневского. По мнению Памфиловой, он получил отказ на этих выборах законно.
«У нас особое трепетное отношение ко всем участникам СВО. И, конечно, я поручила самым тщательным образом разобраться с этим случаем. Но тут, действительно... Или надо было помочь ему как следует тем, кто предлагал ему выдвигаться. Но не было ни одного основания для его регистрации, — сказала Памфилова, цитирует её «Закс.ру».
Депутат ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский* в 2021 году баллотировался как в городской парламент, так и в Госдуму. На выборах в Заксобрание его соперниками стали 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский (до смены фамилии — Алексей Шмелев) и 59-летний Борис Иванович Вишневский (Виктор Быков), последний баллотировался еще и в Госдуму по округу «настоящего» Вишневского. Быков в тот момент носил бороду, как и Борис Вишневский, а также сделал стрижку под него.
Отметим, что Быкову отказали в регистрации кандидатом в депутаты в Адмиралтейском округе больше месяца назад. «Фонтанке» он говорил, что отказ в регистрации он обжаловал в суде — и там встали на сторону кандидата. Но после ему отказали повторно, решив перепроверить подписи, которые до этого признали корректными.
12 августа избирательная комиссия отказала Быкову в регистрации, признав достоверными лишь две из 14 подписей, которые он принес. Согласно решению, вопросы возникли к написанию данных. Например, фамилию Кочергина там считали как Когергина. А в слове Петербург не увидели одной буквы. Для регистрации ему необходимо было иметь 10 действительных подписей.
За неделю до выборов в этом округе с голосования по решению суда сняли кандидатов от «Справедливой России». В итоге в одном из округов «Адмиралтейского» осталось всего 5 кандидатов. Однако в комиссии нашли выход, как сделать выборы конкурентными — спустя месяц после того, как срок обжалования решения прошел, там восстановили кандидата от «Родины» Георгия Хитрова. Заседание избиркома провели, не уведомив как минимум одного члена комиссии.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом.