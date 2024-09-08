В ЦИК заявили, что «Вишневского-2» сняли законно. О неожиданно возникшем за два дня до выборов кандидате от «Родины» — промолчали

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова высказалась на брифинге о недопуске на выборы в Петербурге Виктора Быкова, сменившего на выборах в 2021 году фамилию и имя на Бориса Вишневского. По мнению Памфиловой, он получил отказ на этих выборах законно.



«У нас особое трепетное отношение ко всем участникам СВО. И, конечно, я поручила самым тщательным образом разобраться с этим случаем. Но тут, действительно... Или надо было помочь ему как следует тем, кто предлагал ему выдвигаться. Но не было ни одного основания для его регистрации, — сказала Памфилова, цитирует её «Закс.ру».