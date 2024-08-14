«Дело не в бумеранге и не в смене фамилии». Бывшего тезку Вишневского* не допускают к выборам в Петербурге

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Виктор Быков в 2021 году сменил имя и фамилию, став Борисом Вишневским. С новым именем он выдвинулся против яблочника Бориса Вишневского (сейчас признан иноагентом), который в итоге выборы по округу проиграл депутату от «Единой России». В 2022 году Быков вернул себе фамилию и записался в добровольцы, несколько месяцев проведя на СВО. Теперь бывший участник военных действий пытается стать депутатом в Адмиралтейском районе, но получает отказы.



«Фонтанка» поговорила с Быковым о том, как причудливо тасуется колода и о выборах — раньше и сейчас.



Это связано с отношением лично ко мне — Я только что вышел со встречи с избирателями. Они переживают, им звонят незнакомые люди и выясняют, как они оставляли подписи за меня. Спрашивают, платил ли я им денег, и уточняют, давали ли они подписи в мою поддержку. Дело в том, что данные о тех, кто за меня подписался, могут быть только в избиркоме. Я их успокаивал, объяснял, что они не обязаны отвечать, что они меня поддержали законно, что нет никакой фальсификации. И я знаете, что скажу: в отношении меня и моих некоторых знакомых творится просто беспредел.



—В чем это выражается?

—Мне уже повторно отказывают в регистрации. Сперва меня обвинили в том, что я информацию не сдал на флэшке. Хорошо, что я снял на видео, как все сдавал. Решение суда первой станции было в мою пользу. На прошлой неделе было решение городского суда — тоже в мою пользу. А 12 августа было заседание районной избирательной комиссии №1, и меня снова сняли — отказали в регистрации на основании того, что у меня незаконные подписи, хотя три недели назад (или больше — сроки я путаю из-за контузии) была проверка подписных листов, и все было в порядке, все было законно. У меня только две подписи из четырнадцати были признаны некорректными.



—Они их, получается, повторно проверили?

—Да, и это незаконно. И вот самое обидное, что нас, участников СВО, поддержал президент, а чиновники на местах делают всё, чтобы снимать нормальных кандидатов.

12 июня избирательная комиссия отказала Быкову в регистрации, признав, достоверными лишь две из 14 подписей, которые он принес. Согласно решению, вопросы возникли к написанию данных. Например, фамилию Кочергина там считали как Когергина. А в слове Петербург не увидели одной буквы. Для регистрации ему необходимо было иметь 10 действительных подписей.



—Что будете делать?

—Я писал жалобы в городскую прокуратуру и заявление в [территориальный] избирком, председателю написал, что он себя ведет непорядочно. Ну и пойду в суд — буду снова обжаловать их решение.



—Вы хотите идти на выборы в Адмиралтейском округе, почему именно там?

—У меня хорошая поддержка жителей, я много кого знаю лично. Я ведь уже почти 20 лет депутат. Это мой родной район. Я жил на улице Шкапина 27 лет, пока нас не расселили.

—Но вы ведь до этого были депутатом уже в 78-и муниципалитете в соседнем районе, Центральном.



—Ну пока я еще депутат, еще целых три недели буду депутатом. Для меня просто Адмиралтейский район ближе, я тут живу.

—Вы говорите, что вам оказывают противодействие, вы понимаете, почему?

—Мне трудно сказать сходу, я только могу предполагать. А мое предположение такое: независимые люди не нужны — те, кто имеет свое мнение, кто пользуется доверием у жителей, кто не будет постоянно одобрять все подряд и кивать головой. Я себя считаю независимым депутатом, наверное, такие люди не нужны. Ну и участники СВО, видимо, тоже — хотя я воевал не ради этого, а ради нашей Родины.



—Вы говорите, что вас не хотят видеть во власти как независимого депутата. Можете привести пример, когда вы что-то, будучи депутатом 78-го муниципалитета, сделали такое, после чего о вас такое мнение сложилось?

—Во-первых, я всегда правду говорю чиновникам разного уровня. В 78-м мы боролись против Апрашки. Я участвовал в ночных рейдах, по закрытию баров, боролись с продажей так называемого веселящего газа. Наверное, обо мне слух пошел какой-то, что я по этим всем проблемам, которые чиновникам не нравятся, писал обращения. А еще жаловался на плохую уборку снега и обращал внимание на ЖКХ.



—Вы член команды депутата Госдумы Сергея Соловьева, его общественный помощник. В основном его соратники праймериз «Единой России» проиграли. Не может быть так, что и вас из-за его фигуры не хотят видеть снова депутатом?



—Уверен, что нет. Соловьев — человек государственный, он пользуется уважением в городе. То, что происходит, связано с отношением лично ко мне. У меня характер непростой. Я правдолюб, говорю всем то, что думаю, в глаза — особенно после СВО. Я сам себя за это критикую.

После СВО я стал жить по совести —Вы прославились в первую очередь тем, что на выборах 2021 года поменяли фамилию и имя, став Борисом Вишневским. Сейчас вы критикуете ситуацию на выборах, а тогда критиковали за такое не очень честное решение вас.

—Какие ответы вы хотите услышать? Я уже как-то говорил вам, это для меня перевернутая страница, это все в прошлом. Я уже сейчас, будучи Быковым, прошел через такое горнило, что это все в прошлом, все перевернуто. После СВО я стал жить по совести. Если у меня были грехи, я искупил их на СВО, я сейчас другой человек.

Депутат ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский в 2021 году баллотировался как в городской парламент, так и в Госдуму. На выборах в Заксобрание его соперниками стали 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский (до смены фамилии — Алексей Шмелев) и 59-летний Борис Иванович Вишневский (Виктор Быков), последний баллотировался еще и в Госдуму по округу «настоящего» Вишневского. Быков в тот момент носил бороду, как и Борис Вишневский, а также сделал стрижку под него.





—Но как будто к вам эта история так или иначе вернулась бумерангом.

—Нет, дело не в смене фамилии и не в бумеранге, дело в моей принципиальной позиции сейчас. Остальное — в прошлом. Нужно говорить о настоящем. Я буду бороться до конца. Если меня снимут, пускай это останется на совести этих людей, а я поступаю честно.

—Раньше выборы проходили иначе?

—Да, конечно. Я одно время был в партии «Справедливая Россия», это была партия оппозиционная. С нами предыдущая администрация округа «Коломна» боролась честно, не было фальсификации, не было вот таких, понимаете, вот просто незаконных, беспредельных решений. Все законы соблюдали, а сейчас — правовой беспредел. Меня хотели снять по одним основаниям — не получилось, теперь находят основания по подписям. Это непорядочность.



—В 2016 году вы баллотировались в заксобрание от ЛДПР, жаловались на активиста Александра Шуршева (сейчас признан иноагентом), которого в итоге с выборов сняли. В какой-то степени вы подыгрывали власти.



— Даже если я шел от других партий, я все равно участвовал в выборах сам по себе. Я шел как патриот. Да и сейчас мы не об этом говорим, сейчас другая тема. Кстати, может быть, патриоты в нашем районе не нужны?

—Я бы все-таки вернулась назад. Вы сейчас говорите, что оказались гонимым и ненужным, но раньше были в числе тех, кто участвовал в гонениях — по крайней мере, так о вас писали.

— Я никогда никого не гонял. Я был независимым кандидатом. Я всегда стараюсь быть честным.

—Раньше вы жаловались на активистов, меняли фамилию, становились двойником Бориса Вишневского, вероятно, чтобы оттянуть у него голоса. И сейчас вы жалуетесь на то, что с вами несправедливо обходятся.



—Я не жалуюсь. Я с вами говорю откровенно, даже лишнего, может быть, наговорил. Я просто констатирую факт.

—Вы уже несколько раз упоминали свое участие в СВО. Ваши сослуживцы следят за вашей перипетией на выборах?



—Они все меня поддерживают. Пишут мне: «Виктор Иванович, борись». Я когда сказал, что уйду снова на СВО, если не получится, они написали: «Ты что? Они только и ждут, чтоб ты ушел ». Три близких друга моих сейчас там и еще около 20 моих сослуживцев, несколько человек сейчас под Курском. Там тяжело, но мы — великая страна, мы победим.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Беседовала Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

