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    Экс-кандидат в президенты Венесуэлы от оппозиции Гонсалес покинул страну и запросил убежище в Испании

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    Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес покинул страну и запросил политического убежища в Испании. Об этом 8 сентября сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

    «Оппозиционный гражданин Эдмундо Гонсалес Уррутиа, который несколько дней был добровольным беженцем в посольстве Королевства Испания в Каракасе, покинул страну и попросил политического убежища у правительства этой страны», — написала она.

    По словам Родригес, «как только были установлены соответствующие контакты между правительствами обеих стран, были установлены обстоятельства дела, и в соответствии с международной законностью Венесуэла предоставила надлежащие гарантии безопасности во имя спокойствия и политической умиротворенности в стране. Такое поведение подтверждает уважение к закону, которое превалирует в действиях Боливарианской Республики Венесуэла в международном сообществе».

    Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес уточнил, что Гонсалес летит в королевство на самолете испанских ВВС.

    Ранее прокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест Гонсалеса по подозрению в «подделке документов, подстрекательствах к неповиновению закону, сговоре и создании преступного сообщества».

    Верховный суд Венесуэлы в конце августа подтвердил победу Николаса Мадуро на президентских выборах. Он будет править до 2031 года. Оппозиция, ссылаясь на результаты экзитполов, заявляет о победе господина Гонсалеса с результатом 73%. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались массовые протесты. Госдепартамент США также признал венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутиа победителем президентских выборов.

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