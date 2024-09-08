Экс-кандидат в президенты Венесуэлы от оппозиции Гонсалес покинул страну и запросил убежище в Испании

Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес покинул страну и запросил политического убежища в Испании. Об этом 8 сентября сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.



«Оппозиционный гражданин Эдмундо Гонсалес Уррутиа, который несколько дней был добровольным беженцем в посольстве Королевства Испания в Каракасе, покинул страну и попросил политического убежища у правительства этой страны», — написала она.

По словам Родригес, «как только были установлены соответствующие контакты между правительствами обеих стран, были установлены обстоятельства дела, и в соответствии с международной законностью Венесуэла предоставила надлежащие гарантии безопасности во имя спокойствия и политической умиротворенности в стране. Такое поведение подтверждает уважение к закону, которое превалирует в действиях Боливарианской Республики Венесуэла в международном сообществе».