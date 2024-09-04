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    Прокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест Эдмундо Гонсалеса. США признали его победителем на прошедших выборах президента

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    Прокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест Эдмундо Гонсалеса, кандидата от оппозиции на состоявшихся недавно президентских выборах. Об этом стало известно из документа ведомства, опубликованного в соцсетях.

    Основанием для ареста оппозиционера, по сообщению прокуратуры, стало то, что Гонсалес подозревается в подделке документов, подстрекательствах к неповиновению закону, сговоре и создании преступного сообщества.

    Сразу 9 стран Латинской Америки — Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай — осудили выдачу ордера на арест Эдмундо Гонсалеса. В их совместном заявлении говорится, что выдвинутые против экс-кандидата в президенты обвинения — не что чем иное, как «очередная попытка заставить его замолчать». Иначе говоря, по оценке вышеупомянутых государств, решение прокуратуры игнорирует волю народа Венесуэлы и является политическим преследованием.

    Верховный суд Венесуэлы в конце августа подтвердил победу Николаса Мадуро на президентских выборах. Он будет править до 2031 года. Оппозиция, ссылаясь на результаты экзитполов, заявляет о победе господина Гонсалеса с результатом 73%. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались массовые протесты. Госдепартамент США также признал венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутиа победителем президентских выборов.

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    Эдмундо ГонсалесВенесуэлаНиколас МадуроВыборыОрдер на арест
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