Прокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест Эдмундо Гонсалеса. США признали его победителем на прошедших выборах президента

Прокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест Эдмундо Гонсалеса, кандидата от оппозиции на состоявшихся недавно президентских выборах. Об этом стало известно из документа ведомства, опубликованного в соцсетях.
Основанием для ареста оппозиционера, по сообщению прокуратуры, стало то, что Гонсалес подозревается в подделке документов, подстрекательствах к неповиновению закону, сговоре и создании преступного сообщества.
Сразу 9 стран Латинской Америки — Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай — осудили выдачу ордера на арест Эдмундо Гонсалеса. В их совместном заявлении говорится, что выдвинутые против экс-кандидата в президенты обвинения — не что чем иное, как «очередная попытка заставить его замолчать». Иначе говоря, по оценке вышеупомянутых государств, решение прокуратуры игнорирует волю народа Венесуэлы и является политическим преследованием.
Верховный суд Венесуэлы в конце августа подтвердил победу Николаса Мадуро на президентских выборах. Он будет править до 2031 года. Оппозиция, ссылаясь на результаты экзитполов, заявляет о победе господина Гонсалеса с результатом 73%. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались массовые протесты. Госдепартамент США также признал венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутиа победителем президентских выборов.