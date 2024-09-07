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    Игру сборных России и Таиланда отменили из-за супертайфуна

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    Матч футбольных сборных России и Таиланда, который должен был начаться в столице Вьетнама Ханое 7 сентября в 16:00 мск, отменён из-за непогоды, сообщает РФС.

    «Решение принималось с учётом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое», - отмечается в сообщении.

    Городские власти рекомендовали не выходить на улицу.

    Вьетнамские метеорологи считают «Яги» сильнейшим тайфуном за последние 10 лет в районе Восточного (Южно-Китайского) моря. Из-за него, по данным СМИ, в Китае эвакуировались около миллиона человек, на Филиппинах погибли 16 человек. Управление гражданской авиации Вьетнама в пятницу закрыло четыре аэропорта.

    5 сентября сборная России по футболу обыграла команду Вьетнама со счётом 3:0, подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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