Игру сборных России и Таиланда отменили из-за супертайфуна

Матч футбольных сборных России и Таиланда, который должен был начаться в столице Вьетнама Ханое 7 сентября в 16:00 мск, отменён из-за непогоды, сообщает РФС.

«Решение принималось с учётом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое», - отмечается в сообщении.



Городские власти рекомендовали не выходить на улицу.



Вьетнамские метеорологи считают «Яги» сильнейшим тайфуном за последние 10 лет в районе Восточного (Южно-Китайского) моря. Из-за него, по данным СМИ, в Китае эвакуировались около миллиона человек, на Филиппинах погибли 16 человек. Управление гражданской авиации Вьетнама в пятницу закрыло четыре аэропорта.

