Российская сборная по футболу обыграла сборную Вьетнама. Соперники ей в этом помогли

Российская сборная по футболу 5 сентября обыграла сборную Вьетнама в товарищеском матче, который прошел в Ханое. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Валерия Карпина.

Два мяча в ворота вьетнамцев забили полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев (24-я минута) и дебютант национальной команды Тамерлан Мусаев, выступающий за ЦСКА (77-я минута).

Единственный мяч, который удалось забить игрокам вьетнамской сборной, никак не скрасил поражение: на 61-й минуте состоялся автогол Ван Тхан Ву, неудачно сделавшего передачу своему вратарю.



На том же стадионе «Ми Динь» 7 сентября состоится товарищеский матч между сборными России и Таиланда. От международных турниров национальная команда РФ по футболу отстранена с февраля 2022 года. Всего после начала действия санкций российская сборная сыграла 14 товарищеских матчей (7 побед, 6 ничьих, 1 поражение).