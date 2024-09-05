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Спорт Российская сборная по футболу обыграла сборную Вьетнама. Соперники ей в этом помогли

Российская сборная по футболу обыграла сборную Вьетнама. Соперники ей в этом помогли

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5 комментариев

Российская сборная по футболу 5 сентября обыграла сборную Вьетнама в товарищеском матче, который прошел в Ханое. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Валерия Карпина.

Два мяча в ворота вьетнамцев забили полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев (24-я минута) и дебютант национальной команды Тамерлан Мусаев, выступающий за ЦСКА (77-я минута).

Единственный мяч, который удалось забить игрокам вьетнамской сборной, никак не скрасил поражение: на 61-й минуте состоялся автогол Ван Тхан Ву, неудачно сделавшего передачу своему вратарю.

На том же стадионе «Ми Динь» 7 сентября состоится товарищеский матч между сборными России и Таиланда. От международных турниров национальная команда РФ по футболу отстранена с февраля 2022 года. Всего после начала действия санкций российская сборная сыграла 14 товарищеских матчей (7 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

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ПО ТЕМЕ
Ми Динь Вьетнам Ханой Товарищеский матч Сборная по футболу Валерий Карпин Далер Кузяев Тамерлан Мусаев
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Комментарии
6
Антишерсть
5 сентября 2024, 18:49
Вот это уровень, вот это мастерство.
Заливщик голосовых планок
5 сентября 2024, 19:11
В свете последних событий на футбольном фронте, хотелось бы уточнить - а Вьетнам знает, что их сборную обыграли? :)
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