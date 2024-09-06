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    Полумёртвого котёнка нашли полицейские на трассе «Кола». Вот какой он стал

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    8 комментариев
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    Кто-то выбросил малыша на дорогу, но судьба оказалась благосклонна к нему. Трогательную историю спасения жизни рассказывает 6 сентября МВД по Республике Карелия.

    Автор: МВД по Республике Карелия

    Инспекторы ДПС Александр Семенов и Виктор Ложкин ехали по маршруту патрулирования по автодороге «Кола» в Кондопожском районе. В темноте они заметили что-то на асфальте — это оказался маленький серый комочек в луже крови. Мимо одна за другой проезжали машины. Оказалось, что это котёнок, он подавал признаки жизни. Полицейские подобрали его и, несмотря на поздний час, нашли ветеринара, который согласился в свой выходной день оказать помощь пострадавшему.

    «Травмы оказались серьезными и не терпели отлагательств. И вот работник ветеринарной клиники Михаил Григорьев пришёл на помощь людям в погонах, приложил всё усилия, чтобы помочь животному», — рассказывают в полиции.

    После смены Александр Семенов навестил спасенного котёнка. Посмотрел на него и решил забрать его к себе домой. Домочадцы с радостью поддержали эту идею. Зверька назвали Шерифом, ему сейчас два месяца.

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    «Он активно набирает вес и радует хозяев своими успехами. И, пожалуй, теперь именно он больше остальных ждет своего спасителя после дежурств», — отмечают в полиции.

    Фото: МВД по Республике Карелия
    Фото: МВД по Республике Карелия

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    Комментарии 8

    This is fine06 Сен 2024 в 14:18
    спасибо!
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