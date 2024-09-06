Полумёртвого котёнка нашли полицейские на трассе «Кола». Вот какой он стал

Кто-то выбросил малыша на дорогу, но судьба оказалась благосклонна к нему. Трогательную историю спасения жизни рассказывает 6 сентября МВД по Республике Карелия.
Автор: МВД по Республике Карелия
Инспекторы ДПС Александр Семенов и Виктор Ложкин ехали по маршруту патрулирования по автодороге «Кола» в Кондопожском районе. В темноте они заметили что-то на асфальте — это оказался маленький серый комочек в луже крови. Мимо одна за другой проезжали машины. Оказалось, что это котёнок, он подавал признаки жизни. Полицейские подобрали его и, несмотря на поздний час, нашли ветеринара, который согласился в свой выходной день оказать помощь пострадавшему.
«Травмы оказались серьезными и не терпели отлагательств. И вот работник ветеринарной клиники Михаил Григорьев пришёл на помощь людям в погонах, приложил всё усилия, чтобы помочь животному», — рассказывают в полиции.
После смены Александр Семенов навестил спасенного котёнка. Посмотрел на него и решил забрать его к себе домой. Домочадцы с радостью поддержали эту идею. Зверька назвали Шерифом, ему сейчас два месяца.
«Он активно набирает вес и радует хозяев своими успехами. И, пожалуй, теперь именно он больше остальных ждет своего спасителя после дежурств», — отмечают в полиции.