Блогера Шпака заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки об армии

Басманный суд Москвы признал виновным блогера Александра Шпака в распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Эпатажного петербуржца заочно приговорили к 8 годам колонии, сообщает 5 сентября журналист ТАСС из зала суда.



Срок, который назначил суд, будет исчисляться с момента, когда Шпака задержат или экстрадируют в Россию. Помимо восьмилетнего лишения свободы Шпаку запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после освобождения. Причиной такого наказания стало распространение блогером недостоверной информации о подрыве Каховской ГЭС.



Кроме того, в отношении Шпака возбуждено еще одно уголовное дело — о надругательстве над государственным флагом или гербом. В августе блогер выложил видео, на котором сжигает свой паспорт, исполняя гимн Украины, и называет себя человеком без родины и флага. Действие предположительно происходило в американской пустыне. Также с января этого года Шпак находится в розыске.

Провокационный блогер родился в Ленинграде, сейчас ему 45 лет. Мужчина прославился своей необычной внешностью. Он заполнил тело татуировками и пирсингом, а также сделал множество пластических операций. В марте 2022 года Шпак покинул Петербург и улетел в Стамбул.

