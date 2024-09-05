Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+23°

ясная погода, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

вос.

 775мм 54%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,93
EUR 98,07
Коворкинг на гране банкротства
«Несуны» на границе
Почему ЦБ не повысит ставку
Смольный отказался от «Такси»
Профсоюзы против прокуратуры
Трамвай по железной дороге
Запрет на телефоны в школах
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Блогера Шпака заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки об армии

Блогера Шпака заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки об армии

1 588
14 комментариев

Басманный суд Москвы признал виновным блогера Александра Шпака в распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Эпатажного петербуржца заочно приговорили к 8 годам колонии, сообщает 5 сентября журналист ТАСС из зала суда.

Срок, который назначил суд, будет исчисляться с момента, когда Шпака задержат или экстрадируют в Россию. Помимо восьмилетнего лишения свободы Шпаку запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после освобождения. Причиной такого наказания стало распространение блогером недостоверной информации о подрыве Каховской ГЭС.

Кроме того, в отношении Шпака возбуждено еще одно уголовное дело — о надругательстве над государственным флагом или гербом. В августе блогер выложил видео, на котором сжигает свой паспорт, исполняя гимн Украины, и называет себя человеком без родины и флага. Действие предположительно происходило в американской пустыне. Также с января этого года Шпак находится в розыске.

Провокационный блогер родился в Ленинграде, сейчас ему 45 лет. Мужчина прославился своей необычной внешностью. Он заполнил тело татуировками и пирсингом, а также сделал множество пластических операций. В марте 2022 года Шпак покинул Петербург и улетел в Стамбул.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Александр Шпак Блогеры Фейки об армии Надругательство над флагом
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Noid
5 сентября 2024, 12:54
"Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал. Шпака не брал."
Guddd-Head
5 сентября 2024, 12:19
Заочная тюрьма не переполнена ещё?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Все нюансы налоговой реформы-2025 удобно изучить в системе ГАРАНТ
29 августа, 15:55
Новости компаний
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Новости компаний
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
ТОП 5
Новости компаний
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Setl Group — на третьем месте по вводу жилья в России за последние 9 лет
4 сентября, 16:15
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04
ГК «А101» обновила условия программы трейд-ин для проектов в петербургской агломерации
4 сентября, 14:40
Открылись продажи квартир второй очереди строительства в сити-квартале Plus Пулковский
4 сентября, 14:00