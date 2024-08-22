    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-в

    756мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.69eur101.95

    «Это символ того, что происходит». В Петербурге возбудили дело против блогера Шпака, сжигающего связь с родиной

    6878
    17 комментариев

    Объявленный в розыск эпатажный блогер Александр Шпак стал фигурантом нового уголовного дела в Петербурге. Центр «Э» нашёл состав в видео, в котором под украинский гимн горел российский паспорт.

    Дело по статье о надругательстве над государственным флагом или гербом в отделе дознания возбудили символично — ко Дню Государственного флага Российской Федерации, стало известно «Фонтанке» 22 августа. Поводом для него стало видео, разлетевшееся по телеграм-каналам неделю назад.

    Блогер сжигает свой паспорт, исполняя гимн Украины, и называет себя человеком без родины и флага. «Это не хайп, это некий символ того, что происходит. <...> Я завершаю все, что связывало меня с Россией, и прощаюсь с вами», — говорит он. Как пишут, связи с родиной он жёг в пустыне США.

    В России эпатажный фитнес-блогер, бодибилдер, которого называют чемпионом по модификациям тела, объявлен в розыск. В январе Басманный суд Москвы арестовал его заочно. По данным «Фонтанки», ему вменяют дискредитацию российской армии (280.3 УК) и распространение заведомо ложной информации о ней (207.3 УК).

    Шпак родился в Ленинграде. В марте 2022 года он улетел из Петербурга в Стамбул.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр ШпакПаспортДискредитация армииДискредитация Вооруженных сил России
    ЛАЙК5
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close