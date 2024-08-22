«Это символ того, что происходит». В Петербурге возбудили дело против блогера Шпака, сжигающего связь с родиной

Объявленный в розыск эпатажный блогер Александр Шпак стал фигурантом нового уголовного дела в Петербурге. Центр «Э» нашёл состав в видео, в котором под украинский гимн горел российский паспорт.



Дело по статье о надругательстве над государственным флагом или гербом в отделе дознания возбудили символично — ко Дню Государственного флага Российской Федерации, стало известно «Фонтанке» 22 августа. Поводом для него стало видео, разлетевшееся по телеграм-каналам неделю назад.



Блогер сжигает свой паспорт, исполняя гимн Украины, и называет себя человеком без родины и флага. «Это не хайп, это некий символ того, что происходит. <...> Я завершаю все, что связывало меня с Россией, и прощаюсь с вами», — говорит он. Как пишут, связи с родиной он жёг в пустыне США.

