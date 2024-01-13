Писатель Акунин — иноагент, блогер Шпак — в розыске. Новости СВО за 13 января

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 января.

Также огласку получили два уголовных дела. Во-первых, блогер Александр Шпак объявлен в розыск. Силовики сообщили ТАСС, что поводом для розыска могло стать возбуждение уголовного дела о дискредитации российской армии.

Также в список попали: интернет-издание «Холод», журналист Александр Минкин, автор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин, депутат городского собрания Йошкар-Олы, автор телеграм-канала «Депутат на удаленке» Антон Соколов.

Во-вторых, в Пензе арестовали мужчину по делу о сотрудничестве с иностранным государством. По данным ФСБ, сотрудник режимного предприятия общался со спецслужбами Польши, он собирал сведения об объемах производства предприятия в рамках гособоронзаказа.

Внешняя политика

В заключении на Украине умер гражданин США, журналист и блогер Гонсало Лира. Эту информацию подтвердил Госдепартамент США.

Лира резко критиковал Владимира Зеленского и Джо Байдена. Его арестовали весной 2023 года. Затем, по информации журналистов, у него начались пневмония и пневмоторакс, однако он не получил должного лечения.