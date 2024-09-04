Назад в подвалы. В Петербурге от управляющих компаний и ТСЖ ждут, что они организуют укрытия в домах

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербургская юридическая группа «Правовая помощь ЖКХ» 3 сентября опубликовала письмо от жилищного агентства Выборгского района с просьбой к УК, ТСЖ и ЖСК оборудовать подвалы для укрытия населения в соответствии с ГОСТ. «Фонтанка» выяснила: подобные письма получили управляющие организации и в других районах города. Остается вопрос, а должны ли вообще жилищники своими силами обеспечивать защиту горожан — и могут ли.

Фото: группа во «ВКонтакте» Правовая-Помощь Жкх Поделиться Поделиться





«Во исполнение протокола № 4/2024 от 15.07.2024 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Выборгского района Санкт-Петербурга прошу Вас провести инвентаризацию (до 1.08.2024) и оборудование заглубленных помещений МКД (до 20.09.2024) для укрытия населения в соответствии с ГОСТ Р.42.4.16–2023», — сказано в письме управляющим организациям от 23 июля, которое подписано именем директора Выборгского РЖА Ирины Мироненко.



Отчеты о проделанной работе предложено отправлять районному жилищному агентству дважды в месяц.

Укрываться до 12 часов Появление жилищного агентства в контексте укрытий вроде бы не удивляет: ранее стало известно, что именно на баланс РЖА в городе передают защитные сооружения гражданской обороны. Во время нулевых чтений бюджета на 2025 год в парламенте Петербурга комитет по законности запросил дополнительные 1,8 миллиарда рублей на гражданскую оборону, тогда как базовый объем финансирования оценили в 585,4 миллиона рублей. Подпрограмма предусматривает вложения в том числе в содержание защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО), их обследование и ремонт. На эти цели запросили дополнительно 309 и 567 миллионов соответственно.



«Фонтанка» рассказывала, что убежища приводили в порядок и раньше, только с начала 2024 года органы власти, социальные и образовательные учреждения заключили не меньше 20 таких контрактов. Например, разработку проектной документации для убежища в доме в Красногвардейском районе оценили в 171,3 тысячи рублей, исследование технической готовности бомбоубежищ по восьми жилым адресам во Фрунзенском районе — в 2 млн, восстановление нескольких защитных сооружений в Калининском районе — в 1,8 млн рублей.



Однако здесь важны формулировки. Жилагентство Выборгского района просит УК и ТСЖ оборудовать заглубленные помещения многоквартирных домов. Функции те же — защита людей от возможных взрывов, обстрелов и обрушений. Но требования к бомбоубежищам и таким помещениям различаются, и для них разработаны разные ГОСТы. Заглубленные помещения — и это отдельно прописано в нормативной-правовой базе — формально не относятся к защитным сооружениям гражданской обороны.

Государственный стандарт (ГОСТ Р 42.4.16–2023) определяет заглубленные помещения так: это «часть объема здания или сооружения, полностью или частично заглубленного в грунт, ограниченного ограждающими и несущими строительными конструкциями, предназначенная для защиты укрываемого населения от фугасного и осколочного действий обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности».



Стандарт продолжительности возможного нахождения людей в заглубленном помещении — до 12 часов. В бомбоубежище — как минимум двое суток. Заглубленные помещения в жилых домах должны находиться ниже уровня земли, а бомбоубежища могут немного возвышаться.

По ГОСТу заглубленные помещения должны быть огнестойкими, гидроизолированными, иметь два выхода в противоположные стороны здания. В них должны быть предусмотрены санузел, вентиляция, освещение, а также пространство, достаточное для размещения людей и питьевой воды для них. В качестве таких помещений нельзя использовать подвалы с земляным полом.



Именно в соответствии с этим ГОСТом жилищники, по логике Выборгского РЖА, должны оборудовать свои адреса.



«Подобные указания ни к чему не приводят» «По нашей информации, подобные письма о необходимости подготовить подвалы для укрытия населения во время ЧС получили ТСЖ и ЖСК во всех районах Петербурга. Каждый из чиновников излагает своими словами, но смысл один. Председатели отвечают, что примут меры, но по факту реализовать это самим вряд ли возможно. Я труженик тыла, я видела последствия военных действий, и мой жизненный опыт показывает, что подобные указания ни к чему не приводят», — рассказала «Фонтанке» экс-председатель, а сейчас один из членов Ассоциации некоммерческих организаций по содействию развития ТСЖ и ЖСК Марина Акимова.

Советский дом-«точка», которым управляет сама Акимова, построен в 1970-х, и его подвал абсолютно не может выполнять функцию укрытия во время каких-либо обстрелов: один узкий вход, трубы занимают значительную часть подвала, так что по нему сложно даже просто передвигаться.



«Ситуация очень сложная с неплатежами со стороны жильцов. Изыскивать деньги даже на повседневные нужды дома нелегко. Кроме этого, есть ощущение, что такие советские дома, как наш, не рассчитаны на создание в них убежищ. В городе многие подвалы изъяты из собственности жильцов комитетом имущественных отношений, и теперь их используют как рестораны, помещения гостиниц — это тоже проблема», — добавляет Акимова. «Фонтанка» рассказывала о комиссии КИО, которая решала судьбу городских чердаков и подвалов и решала — можно ли их продать с торгов или надо вернуть собственникам жилья.

Председатель ЖСК № 351 Елена Аргунова рассказала «Фонтанке», что в Красногвардейском районе рассылали немного другие письма по поводу убежищ в подвалах. Жилищное агентство несколько раз просило заполнить большую электронную таблицу о характеристиках подвальных помещений. Например, председателям нужно было ответить, какие категории населения могут укрываться в подвале дома, сколько человек он может в себя вместить, какова его площадь, объем, каким требованиям ГОСТа о заглубленных помещениях соответствует. Просили присылать и фотографии подвалов.



«Я в ответ написала, что у меня нет помещений, которые соответствовали бы требованиям ГОСТа для укрытий. Наш подвал не подходит абсолютно ни по каким критериям. У него земляной пол, один вход, нет вентиляции, пространство заполнено коммуникациями. Плюс, насколько я понимаю, потолок подвала должен быть ниже уровня земли. А практически все подвалы советских домов выше уровня земли, в них есть продухи», — рассказала Аргунова.



Она отмечает, что председателям также рассылали письма с просьбой организовать стенды: куда бежать и что делать в случае ЧС. Но на вопросы о том, где находится ближайшее бомбоубежище, ведомства ответов не предоставляют. Соответственно, непонятно, что на этих стендах писать.

«Я обращалась неоднократно, запрашивая информацию об убежищах рядом с нами. У меня в доме очень много стариков, и я переживаю за них. Как-то после учебной тревоги жильцы меня спрашивают: а если будет настоящая — что делать-то? Никто не знает, что делать. Для стенда нам присылали сканы низкого качества, которые даже не распечатать. В шаблонах фраза: отправляйтесь в укрытие по адресу — и прочерк. Какой адрес там указать — неизвестно», — поделилась Аргунова.



С февраля 2022 года вопрос об оповещении всего населения об адресах бомбоубежищ поднимался неоднократно, однако сводный список нигде не был опубликован. Подробная информация о них, как заявили в Смольном, — это информация ограниченного доступа. «Фонтанка» рассказывала, что часть укрытий явно находятся в состоянии, далеком от нормативного, — проще говоря, заброшены.

Рекомендательный характер Юрист по жилищным вопросам Николай Тямшанский рассказал «Фонтанке», что считает письма УК, ТСЖ и ЖСК с просьбой организовать в подвалах заглубленные укрытия незаконными и неэтичными.

«В первую очередь это неэтично, потому что порядка 20 лет у управляющих организаций отнимали подвалы, необходимые для обслуживания МКД, и передавали в пользование бизнесу. Иногда разделяли подвал на части, что мешало обслуживать важное оборудование. А теперь МКД просят за свой счет организовать убежище, то есть за счет жильцов и силами управляющей организации», — говорит Тямшанский.



Он также отмечает, что бо́льшая часть подвалов не соответствует требованиям к заглубленным помещениям: их потолок выше уровня земли. Кроме этого, организация убежища не входит в минимальный перечень работ и услуг, которые обязаны выполнять управляющие организации. Это значит, что на обустройство защитного сооружения необходимо дополнительно собирать деньги с жильцов — а по Жилищному кодексу такое решение может быть принято только на общем собрании собственников.

«В контексте того, какая ситуация в стране, чиновников можно понять: есть определенные риски, выполняется разнарядка сверху. Но с юридической точки зрения они не правы», — считает Тямшанский.

Письмо, которое было разослано в Выборгском районе, носит очевидно рекомендательный характер — потому что в нем есть формулировка «прошу». Но какими будут последствия, если такую просьбу не выполнить, — неизвестно, могут быть разные варианты, говорит юрист.



«Нет понимания» «Фонтанка» поговорила с чиновником, который в силу должностных обязанностей имеет отношение к содержанию и жилого фонда, и защитных сооружений. Он согласился, что письмо выглядит странно — по нескольким причинам.

«Первое — у нас подвалы не категорированы. То есть нет понимания — это укрытие, или убежище, или совсем уж тяжелое убежище вплоть до радиационной защиты, — говорит он. — Поэтому неясно, почему здесь прописали конкретный ГОСТ. Второе: доступ в подвалы у нас закрыт, в том числе для жителей, там куча коммуникаций, а у управляющих организаций нет полномочий объявлять тревогу и открывать туда двери. Третье: управляющая организация отвечает за содержание жилого фонда для комфортного проживания и получает деньги только за это. Если сами жители, к примеру, решили, что им нужно отдельное помещение в качестве временного укрытия — это большой процесс, а не просто письмо отправить. Общее собрание должно принять решение, в том числе о выделении средств, нанимается проектировщик, проект утверждается у МЧС и т. п.».



По большей части в домах Петербурга — именно некатегорированные подвалы. Но есть и защитные сооружения гражданской обороны — в домах довоенной постройки. Они, как и отдельно стоящие защитные сооружения гражданской обороны, очевидно, переходят на баланс жилищным агентствам. Но заглубленные помещения, если придерживаться официальных формулировок, в этот список не входят.



«Фонтанка» запросила информацию о происходящем у комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Ответа от Выборгского района на момент публикации тоже нет.



Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»