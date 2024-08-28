На обследование петербургских бомбоубежищ надо более полумиллиарда рублей

Комитет по законности заявил финансовую потребность на обследование петербургских бомбоубежищ. Их в плане более 2 тысяч.
Цифры 28 августа обнаружились в докладе председателя комитета по законности Андрея Голомбиевского в ходе нулевых чтений бюджета 2025 года. Судя по слайдам, на обследование требуется 567 млн рублей. Сам Голомбиевский пояснил «Фонтанке», что по итогам обследования будет разработана проектно-сметная документация на ремонт, а в эту сумму входит и ремонт некоторых объектов, проект по которым уже готов. При этом на содержание и оплату коммунальных ресурсов для них районам нужно будет еще 300 млн рублей.
После обследования помещениям гражданской обороны потребуется ремонт. При этом на содержание и оплату коммунальных ресурсов нужны будут отдельные средства.
Ранее стало известно, что часть бомбоубежищ города передадут на баланс районных жилищных агентств, а часть — Центру обеспечения мероприятий гражданской защиты
При этом ремонт бомбоубежищ идет и сейчас. «Фонтанка» рассказывала о том, какие компании этим занимаются.
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