На обследование петербургских бомбоубежищ надо более полумиллиарда рублей

Цифры 28 августа обнаружились в докладе председателя комитета по законности Андрея Голомбиевского в ходе нулевых чтений бюджета 2025 года. Судя по слайдам, на обследование требуется 567 млн рублей. Сам Голомбиевский пояснил «Фонтанке», что по итогам обследования будет разработана проектно-сметная документация на ремонт, а в эту сумму входит и ремонт некоторых объектов, проект по которым уже готов. При этом на содержание и оплату коммунальных ресурсов для них районам нужно будет еще 300 млн рублей.