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Город На обследование петербургских бомбоубежищ надо более полумиллиарда рублей

На обследование петербургских бомбоубежищ надо более полумиллиарда рублей

2 589
21 комментарий

Комитет по законности заявил финансовую потребность на обследование петербургских бомбоубежищ. Их в плане более 2 тысяч.

Цифры 28 августа обнаружились в докладе председателя комитета по законности Андрея Голомбиевского в ходе нулевых чтений бюджета 2025 года. Судя по слайдам, на обследование требуется 567 млн рублей. Сам Голомбиевский пояснил «Фонтанке», что по итогам обследования будет разработана проектно-сметная документация на ремонт, а в эту сумму входит и ремонт некоторых объектов, проект по которым уже готов. При этом на содержание и оплату коммунальных ресурсов для них районам нужно будет еще 300 млн рублей.

После обследования помещениям гражданской обороны потребуется ремонт. При этом на содержание и оплату коммунальных ресурсов нужны будут отдельные средства.

Ранее стало известно, что часть бомбоубежищ города передадут на баланс районных жилищных агентств, а часть — Центру обеспечения мероприятий гражданской защиты

При этом ремонт бомбоубежищ идет и сейчас. «Фонтанка» рассказывала о том, какие компании этим занимаются.

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Комментарии
26
Слава России!
28 августа 2024, 17:42
то есть поллярда чтобы только посмотреть, неплохой аппетит...
Garik.Maremanov.1-1
28 августа 2024, 17:46
Необъятное поле для воровства, короче.
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